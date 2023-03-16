抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

▲男友設置8個陌生妹為我的最愛，但裡面竟沒有原PO。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

為了快速點選LINE的聊天視窗，許多用戶會把另一半、親友設為「我的最愛」。不過一名妹子哀號，無意間看到男友把8名陌生女子設成我的最愛，裡面竟不含原PO，且點開聊天視窗也沒有對話內容，讓原PO非常介意。文章曝光後，網友驚見一道綠光閃過，「魚小姐...您好」、「可以離開他了，真的」。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往已有一段時間了，兩人也進展到同居階段，某天原PO在家使用男友筆電時，發現他的LINE沒有關掉，還不斷跳出訊息通知，好奇心驅使之下，原PO點開LINE的主頁後，下秒卻崩潰了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO傷心表示，男友把7至8位女性友人設置為「我的最愛」，原PO完全不認識她們就算了，「而我完全沒在裡面...」當下原PO分別打開聊天視窗，更發現裡面沒有任何對話紀錄，令原PO內心更加不安，也因此想詢問大家「會介意這件事嗎？」

文章曝光後，網友直言似乎不單純，「明顯就是聊了什麼再刪掉」、「魚小姐...您好」、「可以拜拜了，養池塘的渣男無誤」、「東西可以收一收了」、「如果都沒有設置或感情好的家人，那就算了，但其他人有，而你沒有...好好想想了」、「怎麼跟我某任很像，跟他在一起的時候，我的最愛+釘選都不是我呢！真的是很扯」、「我前任也一樣的狀況哈哈，也是置頂一排女生，一開始還以為是家人」。

留言串中，過來人則建議「如果你目前是無法相信你被劈腿了，可能要先按兵不動蒐集證據，第一可以讓你完全死心、第二跟他攤牌，讓他無話可說。如果你是不想相信你被劈腿了，那你就繼續裝傻吧」、「我有類似經驗！男友說是朋友，很早以前就置頂的，沒特別想到去取消。其實問了不會有正確解答啦，介意就分手，留著疙瘩在心裡會很難受的」。

▼網友直言原PO頭上綠綠的。（圖／翻攝Dcard）

