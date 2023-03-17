南方治理平台會議　黃偉哲呼籲南部各縣市合作共好

▲台南市長黃偉哲17日出席高雄舉辦的「南方治理平台」首長會議，與嘉、嘉、高、屏、澎縣市首長齊聚，呼籲合作共好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日出席高雄舉辦的「南方治理平台」首長會議，與嘉、嘉、高、屏、澎縣市首長齊聚，黃偉哲表示「沒有什麼事情不可以談、沒有什麼事情不可以合作」，期待南部各縣市持續透過平台進行具體合作討論，不分藍綠、不分彼此，共同為各縣市民眾，以及台灣民眾謀得最大的福利。





針對目前南部各縣市非常關切的水資源議題，黃偉哲表示，很多國與國之間，為了水的問題，就可能會產生戰爭，但相信事前有充分溝通協調，就可以做得很好，例如嘉義跟台南是「有庫無水」，有水庫但降雨不足，而高雄、屏東則擁有包括地下水、伏流水以及地面河川等相對豐富的水資源，若能相互協調合作，就可以做得更好。從用水問題，到廢棄物處理等議題，皆是如此。



針對台南水情，黃偉哲補充，目前在嘉義、台南的灌溉區已實施休耕補助，曾文水庫現在庫存的水量比2021年百年大旱時多約1千5百萬到1千7百萬噸，大約能夠支撐度過6月至7月中旬，呼籲大家節約用水仍有其必要性。





除此之外，台南市與中央合作，積極推動多項水資源工程，包括曾文南化聯通管、白河水庫第二期更新改善、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程，加上南市3座再生水廠陸續完工通水及中央積極推動台南海水淡化廠，從既有水源改善到新興水源開發，政策雙管齊下，緩解台南水情。



除了南部各縣市均關心的水資源議題，今日會議也針對「淨零轉型」、「廢棄物處理」、「公共運輸月票」、「捷運路網」等政策議題，凝聚各縣市初步的合作共識，為將來的具體合作方案奠下基礎。





黃偉哲表示，「南方治理平台」真的不是一個口號，而是一個實際的治理合作，因為在廢棄物、水資源、空氣品質、綠色交通等議題上，很難有縣市能夠獨好，必須要透過區域間的合作，真正做到同島一命、同舟共濟。也希望未來一年一次的首長會議、半年一次的幕僚長會議，以及平日都能持續有更多具體的合作討論。