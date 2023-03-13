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重啟城市交流　黃偉哲與美國托倫斯市長陳光豪簽署友誼城市協定

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定，未來兩市可望開展在產業交流、師資交換、選手移地訓練等的合作。

立委王定宇、僑務顧問葉敏芬、台灣新東向全球產學研聯盟協進會陳孝昌執行長、鄭宗宜秘書長、成功大學產學創新總中心彭聖偉執行長以及陳皇宇議員等均出席見證，市府方由經發局林榮川局長、教育局鄭新輝局長、新聞處蘇恩恩處長與體育局林義順副局長陪同市長出席接待。

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝陳光豪市長一行自美國遠道而來，並表示托倫斯市不論是對市民福祉的追求，亦或是對自由和平民主的重視，都是台南所敬重的。黃偉哲對於兩市能夠在今日締盟，建立更深的友誼，深感榮幸。黃偉哲也指出，台南以歷史文化聞名、人民熱情，不僅即將迎接400年，更在當前的半導體發展上更占有重要地位，他期待未來兩市在科技、經濟、文化及教育等面向能有多層次的交流。

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳光豪市長表示，今日的締盟不僅是台南與托倫斯市的友誼開端，更是台灣與美國關係趨向深厚的開始。陳光豪並提及，他是托倫斯市101年歷史上首位的亞裔市長，非常期待能夠透過這個難得的機緣搭起兩方的橋樑，讓世界看見台南的美好並深化兩市的關係。陳光豪市長也於會中分享他今日參訪了位於台南沙崙的「台灣智駕測試實驗室」，非常期待托倫斯市能與台南進行智慧城市及半導體相關的科技交流。

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王定宇立委表示，陳光豪市長在2020年擔任托倫斯市市議員期間曾接待台南市議會訪問團，兩人是舊識，非常開心能夠看到好朋友蒞臨台南。王定宇也表示，台南不僅是歷史首都更是台積電3奈米等先進製程的所在地，而美國正在積極發展電動車及半導體，非常期待兩市未來關係深化發展，造福兩市市民。

▲台南市長黃偉哲13日與美國加州托倫斯市陳光豪市長(George K. Chen)簽署國際友誼城市協定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

托倫斯(Torrance)市位於美國加州洛杉磯縣西南部，臨太平洋，1912年建鎮、1921年建市，是加州連續蟬聯最安全排名的城市，也是美國汽車工業以及航太科技重鎮，許多日本人與台灣人選擇定居於此。陳光豪市長為台灣出生的台裔美國人，2022年6月7日當選為托倫斯市市長，亦為該城市史上首位台裔市長。

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