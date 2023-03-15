　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民間公益力量與市府照顧弱勢　黃偉哲：盼愛心效益無限擴大

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長頒獎感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「照顧弱勢優先」理念，市府積極連結社褔資源照顧弱勢，為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會。

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長在社會局長盧禹璁陪同下，親自出席向公私協力的夥伴道謝，並頒發感謝狀，感謝各界的支持與奉獻，讓受捐贈及被照顧的弱勢家庭能獲得實質的經濟或物資協助。

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市表示，感謝長期團體組織慈善團體、企業公司及善心民眾的溫暖善舉，支持市府團隊照顧弱勢族群，在過去一年，台南市社會局社會救助金專戶獲得捐款總額計新台幣2735萬2925元，愛心物資捐贈換算市值約新台幣1670萬147元，市府依據捐贈人指定項目用在兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者、街友、防疫及救助等弱勢族群，因為有社會各界熱心公益善舉，才能創造社福加乘的效果。

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，市府未來會持續積極連結各界資源，落實各項福利措施，並實踐「做得更好，過得更好」的施政理念，帶動更多行善力量，也邀請更多善心人士一起做公益，成為善的循環，將這股溫暖力量深入台南每個角落。

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長盧禹璁指出，為更有效結合民間資源，讓社會資源達到最有效的運用，社會局自2019年運用e化平台為媒介，建置「台南市公益平台」網站，作為媒合及動員民間資源網絡之整合性平台，提供弱勢家戶需求媒合及各界物資捐贈之管道，針對無法取得政府補助之弱勢邊緣戶，透過社會善心人士捐贈金錢、或提供米、麵等生活物資，協助這些弱勢家戶獲得褔利協助。

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局感謝各界發揮公益傳愛精神，支持市府團隊照顧弱勢族群，也呼籲更多社會企業及公益團體加入響應社會局實物捐助行列，期待透過公私協力機制，完善社會福利服務品質，幫助更多弱勢民眾。歡迎有志之士至社會局公益平台(https://ri.tainan.gov.tw/)加入會員，或捐贈物資予台南市實物愛心銀行(https://reurl.cc/02Qvvl)，協助有實物需求弱勢族群可以獲得即時性、便利性之服務，如有相關問題亦歡迎聯繫社會局社會救助科06-2995686洽詢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中職熱身賽將開打　張育成現身開球
前主播劉忠繼血癌驟逝！　醫曝「警示症狀」
快訊／鍾沛君宣布！辭國民黨文傳會副主委
誠品撤出北車K區爆爭議！　 攤商怨「拆遷粗暴、遭勒索」
二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍報告全曝光
積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果
二膽上兵打電話給爸　鄉民見「關鍵1句話」：認定逃兵了吧
快訊／台視前主播劉忠繼逝世　血癌不到一年傳噩耗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民間公益力量與市府照顧弱勢　黃偉哲：盼愛心效益無限擴大

官民植樹節合作植樹綠美化　盼齷齪坑沿線變身櫻花大道

移民署攜手勞保局「宣導培力+勞工保險」　助新住民了解自身權益

屏東偏鄉消防員神來一針　搶救低血糖昏迷患者一命

台南永康警分局首位女性副所長　王詩涵維護治安不讓鬚眉

台東TTICC駐村藝術家黃亦中、盧惟中　波浪屋聯合開展

結合數位金幣促進地方消費　TTPush結合運動賽事落實台東SDGs行動

醫院外狂抽菸！台東衛生局提醒醫療院所一律禁菸　最高可罰1萬

廉政署《聖術師的覺醒》圖文繪本　喚醒斗六幼童正義之心　

台東林管處3／19公益贈苗　2張發票換1株...最多5株

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

全宰寯把善良都給了女兒河睿帥　「今天開始保護妳」為她痛扁狼師

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

民間公益力量與市府照顧弱勢　黃偉哲：盼愛心效益無限擴大

官民植樹節合作植樹綠美化　盼齷齪坑沿線變身櫻花大道

移民署攜手勞保局「宣導培力+勞工保險」　助新住民了解自身權益

屏東偏鄉消防員神來一針　搶救低血糖昏迷患者一命

台南永康警分局首位女性副所長　王詩涵維護治安不讓鬚眉

台東TTICC駐村藝術家黃亦中、盧惟中　波浪屋聯合開展

結合數位金幣促進地方消費　TTPush結合運動賽事落實台東SDGs行動

醫院外狂抽菸！台東衛生局提醒醫療院所一律禁菸　最高可罰1萬

廉政署《聖術師的覺醒》圖文繪本　喚醒斗六幼童正義之心　

台東林管處3／19公益贈苗　2張發票換1株...最多5株

現金6000元4種方式領！　財政部明將公布登記網址、時間

知名ACG作曲家「田中秀和」涉嫌猥褻少女...首出庭認罪、承認多次犯行

寄宿13年被嫌「沒路用」　暴怒男將闆娘推落3米深水溝...送醫不治

「腸病毒71型」隔1年半再爆！名醫曝2原因恐大流行　重症死亡排第一

中職熱身賽後天開打　張育成現身澄清湖開球

DHL研究：貿易流並未從全球化轉變為區域化　台灣全球化排名17

他胸口灼熱以為胃逆！醫開胃藥都沒效　細問「1舉動」害食道潰瘍

掐死馬國女大生！奪命男問「情境題」被打槍　暴怒嗆檢：怕什麼

不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

汪「被門簾暗算」傻笑求救　媽媽嘆：你真的是邊牧嗎

地方熱門新聞

觀音愛心家園蛋商停供雞蛋　網友助解決

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

台南永康警分局首位女性副所長

南警執行１個月肇因防制大執法

台東普悠瑪國際鐵人三項賽3/18登場

台南安平工業區域聯防暨大量傷患演練

日本NHK新聞報導台南蘭花魅力

台南市公共自行車2.0新增13站

新竹大爆管　11萬戶突停水12小時

男騎三輪車衝屏東　東港警助他回家

鹿草鄉鹿口廊道辦音樂會超吸睛

萬金石賽前Fun Run　社區快樂起跑

虎尾警強力清道還馬路空間

更多熱門

相關新聞

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

身兼民進黨主席的副總統賴清德15日登記參與民進黨總統初選，對此，同黨的台南市長黃偉哲表示，賴清德學經歷完整、為人耿直又正派，相信會是最好的人選，盼這位老市長能成為台灣新總統。

台南雙語教育有完整規劃

台南雙語教育有完整規劃

黃偉哲與美國托倫斯市長陳光豪簽署國際友誼城市協定

黃偉哲與美國托倫斯市長陳光豪簽署國際友誼城市協定

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

六都市長最新好感度出爐！冠軍是他

黃偉哲兌現祭品文！

黃偉哲兌現祭品文！

關鍵字：

公益市府弱勢黃偉哲愛心

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

Albee錄影玩遊戲突爆哭！

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面