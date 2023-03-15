民間公益力量與市府照顧弱勢　黃偉哲：盼愛心效益無限擴大

▲為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會，黃偉哲市長頒獎感謝各界的愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「照顧弱勢優先」理念，市府積極連結社褔資源照顧弱勢，為感謝過去１年與市府攜手共同照顧弱勢家庭，熱心捐款、捐物的企業、慈善團體及個人，社會局15日下午在夏都城旅台南安平館辦理感恩茶會。

黃偉哲市長在社會局長盧禹璁陪同下，親自出席向公私協力的夥伴道謝，並頒發感謝狀，感謝各界的支持與奉獻，讓受捐贈及被照顧的弱勢家庭能獲得實質的經濟或物資協助。

黃偉哲市表示，感謝長期團體組織慈善團體、企業公司及善心民眾的溫暖善舉，支持市府團隊照顧弱勢族群，在過去一年，台南市社會局社會救助金專戶獲得捐款總額計新台幣2735萬2925元，愛心物資捐贈換算市值約新台幣1670萬147元，市府依據捐贈人指定項目用在兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者、街友、防疫及救助等弱勢族群，因為有社會各界熱心公益善舉，才能創造社福加乘的效果。

黃偉哲市長強調，市府未來會持續積極連結各界資源，落實各項福利措施，並實踐「做得更好，過得更好」的施政理念，帶動更多行善力量，也邀請更多善心人士一起做公益，成為善的循環，將這股溫暖力量深入台南每個角落。

社會局長盧禹璁指出，為更有效結合民間資源，讓社會資源達到最有效的運用，社會局自2019年運用e化平台為媒介，建置「台南市公益平台」網站，作為媒合及動員民間資源網絡之整合性平台，提供弱勢家戶需求媒合及各界物資捐贈之管道，針對無法取得政府補助之弱勢邊緣戶，透過社會善心人士捐贈金錢、或提供米、麵等生活物資，協助這些弱勢家戶獲得褔利協助。

社會局感謝各界發揮公益傳愛精神，支持市府團隊照顧弱勢族群，也呼籲更多社會企業及公益團體加入響應社會局實物捐助行列，期待透過公私協力機制，完善社會福利服務品質，幫助更多弱勢民眾。歡迎有志之士至社會局公益平台(https://ri.tainan.gov.tw/)加入會員，或捐贈物資予台南市實物愛心銀行(https://reurl.cc/02Qvvl)，協助有實物需求弱勢族群可以獲得即時性、便利性之服務，如有相關問題亦歡迎聯繫社會局社會救助科06-2995686洽詢。