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兩岸航點復飛！中國南航率先公布班表　3／31起飛台北-深圳、廣州

▲▼中國南方航空公布3/28起復飛台北-深圳，4/1復飛台北-廣州。（圖／南航）

▲中國南方航空公布3/31起復飛台北-深圳，4/1復飛台北-廣州。（圖／南航）

記者李姿慧／台北報導

兩岸3月10日起恢復10個定期航點，國籍和陸籍航空公司陸續申請復飛，中國南方航空率先宣布班表，3月31日復航台北-深圳航線，4月1日起復飛台北-廣州航線。

兩岸3月10日起恢復10定期航點，華航和長榮皆已提出申請，首波先復飛航點包括廣州、深圳、杭州，其中華航規劃搶先在3月26與27日復飛深圳與廣州航班。

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不過陸籍航空率先公布班表，中國南方航空今(3月17日)晚宣布，台灣分公司計畫從3月31日復航台北-深圳航線，一周6班，班表為周一、周三、周四、周五、周六、周日；4月1日起則復航台北-廣州航線，每天一班，均用寬體機執飛。

其中CZ3098桃園-廣州14:50起飛、17:05到達；CZ3097廣州-桃園11:30起飛、13:30到達；CZ3088桃園-深圳12:30起飛、14:35到達；CZ3087深圳-桃園09:15起飛、11:15到達。

南方航空客運部經理蘭虹表示，搭乘南航的旅客抵達廣州或深圳轉機至大陸內陸航班，或國際航班，均可享南航「一票到底」服務。即在始發站可一次性辦理全程登機牌及行李托運手續，抵達後無需再值機，無需提取行李再交運。

南方航空表示，為服務往返兩岸旅客，南航台北分公司還推出了預購額外行李，第一件享8折優惠，可上官網及致電客服諮詢購買。

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中國南方航空兩岸航線航點深圳廣州328

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