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兩岸13航點開放包機！清明、端午、中秋先飛　「3／18起可申請」

▲華航奪「 2023 年永續年鑑」榜首。（圖／華航）

▲兩岸13航點包機明天起可開放申請。（資料圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

兩岸自3月10日起除恢復10定期航點外，另再開放13航點得申請包機，3月18日起開放航空公司提出申請，首波適用清明、端午和中秋節等3節日前後各7天，後續連假可滾動式檢討適用。

兩岸3月10日起恢復10定期航點，華航和長榮皆已提出申請，首波先復飛航點包括廣州、深圳、杭州，其中華航將搶先在3月26與27日復飛深圳與廣州航班。

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除定期航點逐步復飛外，另有13航點也將開放申請包機，民航局今(17日)也公布包機作業規定。

民航局表示，大陸委員會3月9日公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，於現行5航點持續執行及疫情可控風險下，經評估後開放10個定期航班航點。對於評估有需求但無條件恢復定期航班的航點得申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

民航局指出，有關13個包機航點，航空公司可於獲配航權額度內於清明節、端午節、中秋節等節慶假日前後各7日申請飛航客運包機；另對於緊急醫療、人道考量等特定旅運需求亦加以考量，航空公司可檢附相關證明文件依程序申請包機飛航。後續將視執行情形持續滾動檢討，相關執行說明詳如附件，並自3月18日開始實施。

民航局強調，疫後兩岸空運復甦有待雙方共同努力，期藉本次漸進恢復航點之基礎上，持續穩健有序地推動兩岸空運之交流。

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