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深圳的圳「不唸ㄗㄨㄣˋ」　內行曝正確發音：他們都這樣唸

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲網友好奇「深圳」的「圳」該怎麼發音？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

就算是破音字，也多有固定讀音，但在現實中，仍常以「聽得懂」為準。近日就有網友好奇拋問，深圳市的「圳」到底該怎麼發音？他聽過5種說法。貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「深圳市的『圳』怎麼發音的八卦」為題發文，提到「圳」這個字，他曾聽過5種讀音，分別是「ㄓㄨㄣˋ」、「ㄗㄨㄣˋ」、「ㄓㄣˋ」、「ㄗㄣˋ」和「ㄔㄡˊ」。對此，原PO便感到好奇，深圳市的「圳」到底要怎麼發音才對？大家都怎麼唸？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「有邊讀邊」、「這個唸ㄔㄡˊ最怪，還真沒聽過」、「瑠公圳、嘉南大圳怎麼念，深圳就怎麼」、「我都唸川，給你參考」、「一字多音到這樣」、「其實這字主要是閩客語在用的，閩客語這字的發音也很接近，所以應該用閩客語發音來唸比較適合」。

此外，也有不少網友認為，應該跟著在地人的發音唸，「他們自己就唸『震』啊」、「當地唸『鎮』」、「當地人唸『鎮』」、「你去看英文就Shēnzhèn，唸『鎮』是因為他們那邊就這樣唸」、「當地唸『陣』，入境隨俗」、「中國就講ㄓㄣˋ」。

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）

▲圳有3種讀音。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」）

根據「教育部重編國語辭典修訂本」，圳注音如下：

一為「ㄗㄨㄣˋ」，閩粵方言，指灌溉用的水渠，如「嘉南大圳」。

二為「ㄔㄡˊ」，為第一種的又音。（據《國語一字多音審訂表》，正、又音指同義而有正音、又音之區別者，多是因使用習慣不同而產生的音讀區分）。

三為ㄓㄣˋ，廣東方言，指田野間的水溝，如「深圳」。

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