快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯克里姆林宮新聞辦公室17日表示,中國國家主席習近平應俄羅斯總統普丁邀請,將於3月20日至22日赴俄進行國是訪問,雙方也將進行會談。

根據《國際文傳電訊社》報導,克里姆林宮在最新聲明中指出,習近平3月20日至22日將赴俄進行國是訪問,「在會談期間,將討論進一步發展中俄全面夥伴關係與戰略互動的相關問題。」

聲明稱,習近平與普丁還會就深化俄中在國際舞台上的合作交換意見;此外,克里姆林宮新聞部門還表示,雙方將簽署一系列重要雙邊文件。

中國外交部發言人華春瑩也在推特發文證實此項消息。

At the invitation of President Vladimir Putin of the Russian Federation, President Xi Jinping will pay a state visit to Russia from March 20 to 22.

華春瑩在推特表示,這將是一趟友誼與和平之旅,中方將在烏克蘭危機問題上秉持客觀公正立場,中俄將在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上,推動國際關係民主化,「中俄發展戰略協作夥伴關係,完全不同於個別國家抱著冷戰思維,中國始終站在和平對話一邊,站在歷史正確的一邊。」

華春瑩提到,煽風點火、火上澆油,單邊制裁和極限施壓只會加劇緊張局勢,使局勢更加惡化,「我們始終認為,政治對話是解決矛盾和爭端的唯一途徑。」

We always believe that political dialogue is the only way to resolve conflicts and disputes. Fanning the flames, fueling the fight, unilateral sanctions and maximum pressure will only fuel the tension and make matters worse.