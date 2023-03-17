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習近平與普丁會晤提供軍事援助？　陸外交部：中俄合作坦蕩蕩

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中俄媒體今（17）日同時證實，俄羅斯總統普丁邀請，中國國家主席習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。外界關注，這場中俄元首會晤是否涉及中方向俄方提供各類援助的等問題？對此，中國外交部發言人汪文斌指出，中俄之間合作坦蕩蕩，和一些國家在軍售問題上搞雙標，以及拱火烏克蘭危機形成鮮明對比。

汪文斌在今日外交部例行記者會上指出，中方歷來在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作。中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫。

汪文斌重申，在軍品出口方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制，同時我們一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。

他強調，「中方的立場和做法一以貫之，同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明對照。」

有記者提問，「中方不久前發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，俄方予以積極評價，習近平主席訪俄是否將進一步深入向俄方闡釋中方立場主張，就政治解決烏克蘭危機向俄方施加影響？」

汪文斌表示，習近平主席此次訪俄也是為了和平而去。不久前發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，重申習近平主席此前提出的「四個應該」「四個共同」和「三點思考」的核心思想，集中體現中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。

他指出，中方主張歸結為一句話，「就是勸和促談。」

汪文斌認為，政治對話是解決衝突爭端的唯一出路，拱火遞刀、單邊制裁、極限施壓只會激化矛盾，加劇緊張，不符合世界上大多數國家的利益和期待。中方將秉持在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場，繼續為政治解決危機發揮建設性作用。

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