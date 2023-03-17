當2年菜鳥！女同事嗆「我不會」8巨雷牙癢癢　主管反應傻眼了

▲女同事來了2年，常嗆「我領多少錢做多少事」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

面對老是把「我不會」掛在嘴邊的同事，的確讓人心很累！一名網友抱怨，女同事來了2年，常常遇到事情就說不會，或是表明「我領多少錢做多少事」，平時大家還在忙，但她已經開吃午餐，甚至會到處講別人八卦，讓原PO無言以對。更傻眼的是，主管知情卻不管事，反而還很怕這位女同事。

一名網友在臉書《匿名公社》發文便開酸，最近單位來了一位女菜鳥，但「要說最近嗎，來2年了算菜嗎？」事實上，原PO早已忍無可忍，於是列出女同事8點超雷事蹟，不僅擺爛裝閒第一名，還會到處講八卦，讓原PO每天氣得牙癢癢。

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1.主管的電話不想接，就直接跟我說：「欸～找你的電話」。

2.其他單位打電話問事情，她直接把電話丟過來說：「我聽不懂他在說什麼，你聽啦」。

3.教新的項目，她回：「那是主管該做的，而且要教也是主管來教」。

4.只做份內的事，要做其他事的話，一律回你：「我不會」或是「我領多少錢做多少事」。如果別人去做了，女同事還會碎念，主管有領津貼，幹嘛要幫他們做？

5.偶爾有假日值班，她一定沉默不發聲。

6.大家都還在忙，女同事中午提早半小時買便當+開吃，12:00吃完了就出來值班報加班。

7.拉攏願意跟她一搭一唱的人，當一個小團體，到處說別人的閒言閒語。

8.不管現場忙不忙，準時下班，不願意留下來加班。

文章曝光後，網友紛紛回應「來2年不算菜鳥，看以上的舉例，覺得她對公司有一定熟悉度了，才敢用這樣的方式，如果公司沒說什麼，你也要認了」、「她一定認為她的背景比你雄厚？才敢如此囂張？」、「聽起來不菜啊～很老練，你應該好好學習」、「基本上會這樣回你的都不是菜鳥」。

留言串中，也有網友疑惑反問，「所以主管都不知道？」原PO也補充回應，「很妙喔，主管也有點怕她，因為她蠻恰的！」

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名公社）

