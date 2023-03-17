美「死神」無人機墜毀三種可能　宋忠平：也可能實施強大電磁干擾

▲MQ-9死神偵察機。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美軍MQ-9死神無人偵察機14日在黑海上空墜毀，大陸軍事專家宋忠平接受陸官媒《環球時報》採訪分析，「死神」無人機墜毀的三種可能性，並且指出美俄雙方都沒有將事態擴大化的意圖，美國進入俄羅斯劃設的禁飛區，自身理虧，因此美方雖然會抗議，最終也無可奈何。

《環球時報》報導指出，軍事專家宋忠平受訪時指出，美軍「死神」無人機身經百戰，肯定不會無緣無故墜落，但俄羅斯軍方聲稱俄羅斯戰機未動用機載武器，未與美國無人機發生接觸也有一定道理。

他分析，首先，俄羅斯不會公開對美無人機進行攻擊手段，比如發射機載武器，因為MQ-9無人機的偵察系統能夠感應到，其攜帶的紅外輻射使得美軍能夠掌握俄羅斯的攻擊手段，俄羅斯很清楚這一點，不會給美國留下把柄。

其次，在不動用機載武器的前提下，俄戰機可以對美達到警告的目的。「這很可能是又一次巴倫支海手術刀行動，只需要對無人機飛行軌跡實施干擾，就可以讓無人機墜落。」

他進一步解釋，巴倫支海手術刀行動發生在冷戰期間，一架蘇-27在巴倫支海上空從一架挪威空軍P-3B反潛巡邏機右翼下方高速掠過，用垂直尾翼在P-3B的右側的一號發動機上，像手術刀劃開一個大口子，讓P-3B反潛巡邏機差點機毀人亡。

▲美軍死神無人機墜落原因，眾說紛紜。（圖／路透）

針對美軍指出「俄羅斯飛機撞擊無人機的螺旋槳」，導致其不得不降落，宋忠平認為也存在這種可能性，從衛星偵察的角度來看，如果只是碰撞，不太容易捕捉到，因為在最後幾米的時候，視覺上會存在一定誤差。

「死神」無人機墜毀的第三種可能是俄羅斯戰機掛載電子吊艙，實施強大的電磁干擾，導致「死神」無人機失去控制，失去數據鏈，然後啟動某些程序，自行墜毀的可能性也是存在的。宋忠平所指這種方式就是通過電子干擾方式讓該型無人機墜毀。

俄羅斯為何要採取這種方式？宋忠平表示，「俄羅斯在該地區設立禁飛區，要讓美國的飛機在禁飛區有所損失，才能讓美國知難而退。」

依照過去歷史，俄羅斯對於「入侵領海、領空」反擊十分強烈。2021年6月23日，英國皇家海軍護衛艦在黑海西北部行動，期間入侵俄羅斯邊界，進入俄領海3公里。當時俄軍鳴槍示警，攻擊機沿著英國驅逐艦行駛方向發射炸彈。據了解，俄羅斯向北約軍艦發射實彈，強硬驅逐英國驅逐艦是冷戰結束後第一次。