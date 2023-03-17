　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭1.6萬兒童送至俄羅斯　聯合國報告：強制移送已構成戰爭罪

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／路透）

▲烏克蘭開戰後脆弱的老弱婦孺陷入生存危機。（圖／路透）

文／中央社

聯合國調查人員今天表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪；聯合國也正調查俄烏戰爭中可能涉及的種族滅絕罪行。

法新社報導，聯合國高階調查小組在首份報告中指出，已確定俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，犯下「範圍廣泛的戰爭罪」。調查人員也警告，可能存在危害人類罪行。

但調查委員會（Commission of Inquiry）主席摩斯（Erik Mose）說，目前「尚未發現烏克蘭境內有種族滅絕情事」。

被問及有關種族滅絕的具體指控，包括強制移送烏國兒童到俄國控制的地區時，摩斯說：「我們當然知道這些可能性，（若調查委員會的任務期限延長）我們將繼續追查。」

不過，調查人員的報告做出結論，強制遣送烏克蘭兒童「違反國際人道法律，構成戰爭罪」。

▲▼從俄佔赫爾松地區的第聶伯河東岸撤離的平民2日抵達克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

▲俄佔赫爾松第聶伯河東岸的平民撤離至克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

根據烏克蘭當局的說法，截至上月，已有1萬6221名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

調查人員表示，他們無法證實這些數字，但已記錄到俄國官員採取措施，將這些被移送的烏國兒童安置在寄養家庭和相關機構中，並賦予俄羅斯公民身分。

調查人員說，烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）等地有164名4至18歲未成年人被移送，已詳細審查相關事件。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名水餃店3月底歇業　在地人洗版：天啊
樂天桃猿「1動作」讓李多慧點頭！　她感動揭內幕
「手指甲角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」險死
確診下周免隔離　快篩陽怎麼請假？勞動部解釋
星宇航空道歉！　3/26-5/6多航班停飛
「炒飯正妹」小吃店慘了！　警方開罰
快訊／忠孝東路鷹架崩毀！　工人「12F墜6F」卡空中命危
快訊／中信兄弟啦啦隊3女孩離隊！　前小龍女加入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

日相岸田美食款待尹錫悅！飲美酒大啖蛋包飯　混酒強調日韓融合

億萬富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫下口罩！　網一面倒罵翻

加拿大2員警接獲報案「赴現場遭槍殺」　嫌犯開槍射母輕生

美媒踢爆：中國出貨「突擊步槍」供俄　標註民用獵槍

烏克蘭1.6萬兒童送至俄羅斯　聯合國報告：強制移送已構成戰爭罪

人工淚液釀「1死4人摘除眼球」全面下架　美國68人感染罕見菌種

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵！　男妓亂象曝光：還可免費試睡

恐怖瞬間曝光！男玩海上拖曳傘　鯊魚衝出「一口咬掉腳背肉」

鐵軌卡大貨車！美列車猛煞「21車廂出軌」車廂翻覆撞上汽車

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

日相岸田美食款待尹錫悅！飲美酒大啖蛋包飯　混酒強調日韓融合

億萬富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫下口罩！　網一面倒罵翻

加拿大2員警接獲報案「赴現場遭槍殺」　嫌犯開槍射母輕生

美媒踢爆：中國出貨「突擊步槍」供俄　標註民用獵槍

烏克蘭1.6萬兒童送至俄羅斯　聯合國報告：強制移送已構成戰爭罪

人工淚液釀「1死4人摘除眼球」全面下架　美國68人感染罕見菌種

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵！　男妓亂象曝光：還可免費試睡

恐怖瞬間曝光！男玩海上拖曳傘　鯊魚衝出「一口咬掉腳背肉」

鐵軌卡大貨車！美列車猛煞「21車廂出軌」車廂翻覆撞上汽車

應普丁邀請　習近平3月20日赴俄羅斯進行國事訪問

同事1舉動「讓工作量大減」　過來人點頭：公司還給加班費

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

男網紅自爆遭電視台編導性騷！被騙脫衣貼身摸…撲倒強上「那一刻很無助」

選策會成員引發爭議　「非必要單位」謝龍介：有爭議就擱置

孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦

直擊／BLACKPINK高雄開唱「4種班機版本」瘋傳　粉絲鎮守小港機場

他合影「渣男保時捷」炫耀被車主打臉　棍棒怒砸5百萬超跑洩憤

新莊人愛店！知名水餃店3月底歇業　在地人震驚洗版：天啊

5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

男DNA檢測意外發現爸爸被綠　身世毀全家

櫻花妹上「女風俗店」反被性侵　男妓亂象曝光

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點

男大生「媽媽活」價碼曝　讚：陪睡風險比女生小

無人機42秒片打臉普丁　白宮斥俄「撒謊」

老婆婚後「長出落腮鬍」！　他得知真相怒離婚

媽追蹤手機　發現13歲女兒被囚禁性侵2周

健身沒力竟是癌　運動員4天後病逝

浪貓霸占狗窩　他一看驚覺完蛋

美印太司令：對台政策未改變

15歲少女應徵廚師卻被迫賣淫　每晚接16人

宏都拉斯擬建交中國　AIT：中國常承諾跳票

更多熱門

相關新聞

相信吃陽光可以活命　網紅爸媽餓死1個月兒

相信吃陽光可以活命　網紅爸媽餓死1個月兒

俄羅斯33歲女子米羅諾娃(Oxana Mironova)與43歲丈夫柳蒂(Maxim Lyutyi)，崇尚吃素吃到入魔的2人，竟然深信「人可以把陽光當食物」，活活餓死才剛出生1個月大的男嬰，駭人案件曝光後，目前2人均被拘捕中。

美「死神」無人機墜毀三種可能

美「死神」無人機墜毀三種可能

秦剛與烏克蘭外長通話　籲不要關死政治解決大門

秦剛與烏克蘭外長通話　籲不要關死政治解決大門

北約首例！　波蘭將提供烏克蘭4架戰機

北約首例！　波蘭將提供烏克蘭4架戰機

俄羅斯FSB邊防大樓爆炸　至少1死2傷

俄羅斯FSB邊防大樓爆炸　至少1死2傷

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭烏俄烏克蘭兒童戰爭罪聯合國

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面