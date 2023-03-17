　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

實驗室內有多樣化學物易自然發火！　隱藏未知風險不容疏忽

▲實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

實驗室經常會放置許多化學物品，而某些化學物品具有「自燃性」或「易燃性」，操作稍有不慎就會引起火災或爆炸，實驗室作業人員務必依照安全資料表(SDS)規範方式進行實驗或儲存，切勿便宜行事，以避免發生火災甚至爆炸。

▲實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日台南市安南區發生一起實驗室抽氣櫃內化學物質自然發火火災案例，消防局救災救護指揮中心據報安南區１處實驗室發生火災，化學物質引起火災，整棟都是實驗室，有存放許多化學物質，消防局受理後立即派遣8個分隊前往搶救，由大隊部指揮官前往指揮搶救，人員布水線進入實驗室搶救時，發現走廊充斥著濃煙，內部有火舌竄出，且實驗室內部尚有易燃易爆氫氣等，所幸救災人員迅速出水滅火，火勢順利撲滅，燒損範圍僅侷限在該間實驗室，並未蔓延其他區劃且未造成人員傷亡。

消防局火災後調查，發現係實驗室在進行「觸媒劑」與「甲苯」的調配作業，不慎滴落洩漏甲苯於手套箱桌面，當拿擦拭紙擦拭吸附後，未經妥善處理就丟棄於抽氣櫃內，而擦拭紙吸附了原手套箱桌面之觸媒劑、副觸媒劑(三甲基鋁)、配位基與甲苯等混合物，上述化學品混合物具有「自燃性」及「易燃性」，丟棄於抽氣櫃內數十分鐘後就發生火災。

勘察後，火調人員與實驗室相關作業人員商討相關防範對策，並提供建議而可採取下列安全的方式進行處置、儲存或處理，以防範火災或爆炸發生：一、具有「自燃性」及「易燃性」混合物之擦拭紙，未經妥適處理前應注意防潮，不得與空氣或水接觸，建議可暫時放置於惰性氣體空間後，立即清除，切勿堆積儲放，甚至與實驗室廢棄物一同放置於垃圾袋中。

▲實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、遠離明火、過熱及熱表面等火(熱)源，並避免觸發「觸媒劑」之反應性。三、容器緊閉，存放於乾燥、陰涼且通風良好處，避免易燃性液體蒸氣揮發、蓄積。四、觸媒劑應避免與強酸、強鹼、醇類、鹵素及二氧化碳接觸、混合，以免引發化學反應，造成危害。五、具「反應性」之化學品，取用、操作處理時，應適量、避免遺落。取用易燃性液體（如甲苯、有機溶劑等），亦應避免滴落或噴濺出。六、實驗室不慎引發火災時，應引導、協助消防人員救災，並提醒消防人員實驗室內相關危險品儲放位置、數量，避免引發二次災害，甚至危害消防人員。

▲實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲提醒實驗室作業人員，對於自燃性或易燃性之化學物質操作實驗要特別謹慎小心，稍有不慎就會引起燃燒或爆炸，實驗室請設置於具有適當防火區劃空間內，並訂定安全之標準作業流程，以防範火災或爆炸發生。

消防局李明峯局長提醒實驗室、工廠或倉庫等作業人員，對於危險物品之處置或儲存，請依安全資料表(SDS)規定事項確實落實執行，切勿便宜行事，防火管理人請落實執行防火管理有關事項，並準備滅火器或相關滅火設施，以備不時之需。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
LINE新功能上線！　一次查看所有相簿
「M字腿女王」發生嚴重車禍！　肋骨斷3根、氣血胸送醫
林襄登《飢餓》夢幻合體峮峮！　甜美跳應援
她留直髮5年…拍婚紗照「燙捲髮」！準新郎抓狂閃人：無法接受
看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌！球迷喊+1
BLACKPINK讓票有詐！　2女大生3萬塊噴了
日女大胃王大腸癌逝！醫揭「恐因1行為」　一般人也要當心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不老騎士誤闖西濱快速道路「下不了匣道硬騎」　北港女警解危

實驗室內有多樣化學物易自然發火！　隱藏未知風險不容疏忽

新加坡國家環境局參訪南投縣　交流提升垃圾處理技術

減少公墓及雜草火警　南消二大聯手區公所努力防災！

海堤釣魚路太窄「車輪卡水溝」　枋寮暖警合力猛推助脫困

清明連假來台東　體驗連4晚露天沙灘電音派對

台南市交通嚴重惡化　洗刷行人地獄污名由改善觀光道路開始

清明5天連假暫停汽車檢驗　屏東監理站籲車主提早檢驗免受罰

六都老人唯獨台南要繳健保　藍軍為民力爭免保費

甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

不老騎士誤闖西濱快速道路「下不了匣道硬騎」　北港女警解危

實驗室內有多樣化學物易自然發火！　隱藏未知風險不容疏忽

新加坡國家環境局參訪南投縣　交流提升垃圾處理技術

減少公墓及雜草火警　南消二大聯手區公所努力防災！

海堤釣魚路太窄「車輪卡水溝」　枋寮暖警合力猛推助脫困

清明連假來台東　體驗連4晚露天沙灘電音派對

台南市交通嚴重惡化　洗刷行人地獄污名由改善觀光道路開始

清明5天連假暫停汽車檢驗　屏東監理站籲車主提早檢驗免受罰

六都老人唯獨台南要繳健保　藍軍為民力爭免保費

甫交保深夜偕友燒肉改運　惡習不改再遭南警起獲大量毒品

林昶佐宣布不競選連任...嬌妻Doris發聲了　「家人罹罕病」反映曝光

士檢內部信曝！書記官涉偷拍　檢察長喊「痛心」：盡一切保護被害人

港男遭「下迷姦水」身亡　嫌犯疑「趕場性侵」扯出10多名受害者

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

手指甲「這角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」釀細茵侵腦險死

呂文婉一早排隊買蛋「前方20人」！　過2hrs曝限額戰況：3天吃一顆

梅西世界盃奪冠後首合體阿根廷隊友　200萬人瘋搶門票

吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

陸烤魚連鎖店遭爆回收垃圾桶食材上桌　店員：不乾不淨吃了沒病

蛋荒！怕蛋白質不足　營養師「1張圖」教你吃「12種替代食物」

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

地方熱門新聞

朴子市大鄉里養豬場火警

嘉明湖沒雨水注入　「瘦」一大圈變甜甜圈

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

牙醫團體：反對波波牙醫借偏鄉服務解套

缺蛋又鬧禽流感　彰化撲殺2萬1129隻雞

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

甫交保深夜偕友燒肉改運再遭警起獲毒品

水上鄉全民運動館打造大型複合式運動場館

台南藍軍為民力爭免保費

嘉義地區水情說明暨節約用水宣導

宣信國小行進樂旗隊五度全國特優

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

嘉義毒品防治宣導前進校園

洗刷行人地獄污名由改善觀光道路開始

更多熱門

相關新聞

即／安南區工廠實驗室火警　消防人員疏散搶救

即／安南區工廠實驗室火警　消防人員疏散搶救

台南市安南區工業二路經濟部南台灣創新園區１家工廠8樓實驗室，7日晚上6時5分許傳火警，消防局119報案台據報，出動公園、和緯、土城、安南、安和、安平、永華、鹽行等消防分隊及安南中隊、第六大隊大批消防人車前往搶救，初步了解該實驗室內有1只氨瓶，實驗室10多人已早一步疏散逃生。

大同大學實驗室火警　生技公司2人不起訴

大同大學實驗室火警　生技公司2人不起訴

偷拍謎片傳女同學　男炫耀「我很大」慘了

偷拍謎片傳女同學　男炫耀「我很大」慘了

北市大同大學火警！火煙狂冒

北市大同大學火警！火煙狂冒

俄控美研發生化武器　聯合國急開會

俄控美研發生化武器　聯合國急開會

關鍵字：

實驗室化學物發火

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面