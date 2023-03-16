日本網紅1天內「議員→通緝犯」！躲杜拜恐嚇男星　恐遭國際通緝

▲東谷義和堅持不返國，恐遭國際通緝。（圖／IG／gaasyy_ch，下同）

記者王佩翊／編譯

日本爆料系YouTuber、前議員東谷義和（GaaSyy）2022年當選參議員，但他長年旅居國外，從未出席國會，15日被議會除名，成為日本史上首位因為曠職而被除名的議員。警方16日更閃電宣布，由於東谷義和涉及對名人恐嚇與威脅，已經取得其逮捕令。未來警視廳將會向外務省申請對東谷義和提出「護照沒收命令」，屆時旅居海外的他將成為非法居留，警方也將展開國際通緝。

根據《日本新聞網》報導，現年51歲的東谷義和因涉嫌對演員綾野剛等3名知名人士進行長期的脅迫、名譽毀損以及妨礙業務，警方16日上午向東京地方法院申請逮捕令，並於稍早正式取得逮捕令。另一名被取得逮捕令的，則是協助東谷義和製作名人爆料影片上傳至YouTube的40歲公司經營者池田俊輔。

東谷義和自2022年起，長期威脅演員綾野剛、日本諮詢科技公司多玩國（ドワンゴ）創辦人川上量生以及珠寶設計師福谷公男，涉嫌恐嚇、威脅、名譽毀損等多項罪嫌。

警視廳1月曾經搜索負責管理東谷義和YouTube收入的公司與池田俊輔的住宅，此後多次要求東谷義和到案協助調查，但他卻從未現身。警方認為，東谷義和未來有滅證之可能性，隨著他15日被參議院除名，失去議員資格的同時，也失去了「不逮捕特權」，因此立刻向東京地方法院申請逮捕，並於16日獲准。

警視廳未來將會向外務省申請對東谷義和提出「護照沒收命令」，一旦獲准，他的護照將成為無效護照，並且淪為非法居留，警方則會透過國際刑警組織對他與池田俊輔展開國際通緝。