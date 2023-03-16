該為參加婚禮買新衣？　過來人搖頭：除非「1情況」

▲原PO苦惱要不要為了參加婚禮買新衣服。（示意圖／達志影像）



實習記者林郁婷／綜合報導

同學要結婚，卻發現衣櫃裡沒有一件合適的衣服！一名女網友很久沒參加重要活動，近期準備去參加朋友的婚禮，才發現沒有一件正式的衣服，但又覺得為了婚禮買衣服，可能會只穿一次覺得很浪費，苦惱到底該怎麼辦。對此，不少人直言不會買，除非是特別情況。

原PO在PTT以「會因為參加婚禮買新衣服嗎？」為題發文，表示自己很久沒參加重要典禮了，最近有同學要結婚，才發現衣櫃裡一件正式一點的服裝都沒有，但又怕買了可能只穿一次很浪費，因此詢問大家意見，「通常都會特地去買嗎？還是就既有的衣服簡單搭配一下就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，多數網友表示不會，「衣櫃的穿一穿就好，買了真的很浪費」、「除非跟新人本身交情極好，有告知dress code，否則就是以簡單乾淨的穿著就好，當天的焦點該是新人不是你」、「不會，新人只在意你包多少、賓客只在意菜色」。

但也有人認為「會！但會先找有沒有自己很喜歡的款式，如果沒有就不一定會」、「隨性穿好嗎，別失禮就好」、「會耶，都說沒正式衣服，買的話之後也穿得到呀」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399