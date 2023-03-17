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老人才看日劇？台灣妹子愛追「韓、陸、台劇」　網揭關鍵原因

▲▼滑手機,追劇,看訊息。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲每個人喜歡的電影類型風格不盡相同，妳都追什麼劇？（圖／記者鄺郁庭攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

追劇是現代人的休閒娛樂之一，不過每個人喜歡的類型可能不太一樣。一名網友就發現，現在惖年輕女生幾乎都在追韓劇、陸劇或台劇，日劇則完全沒有人在看，甚至認為「日劇有夠難看，能看下去的都是老人」。貼文引發熱議，不少人認為劇情好自然就會吸引大家看；但也有網友認為，年輕女生看劇的關鍵在於演員的顏值，韓國歐巴超帥，反觀日本帥哥演員越來越少。

原PO在PTT以「女生：老人才看日劇」為題發文，表示公司裡的年輕女孩追劇都看韓、陸或台劇，卻完全沒人看日劇，「女孩兒說日劇有夠難看，整部無聊說教誇張演技」，更指能看下去的都是「食古不化的死忠老人」。

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原PO表示，聽完公司年輕女同事的話後，讓他發現周遭有持續看日劇的朋友，真的都屬於哈日的死忠粉絲，就算新片很糟糕，劇迷還是會捧著看完，「日劇迷畢竟是死忠的」。

文章一出引發熱議，不少人認為「真的呀，日劇就千篇一律在說教」、「日劇還是偶有不錯的啦，半澤直樹、月薪嬌妻都算是啦」、「韓劇千篇一律壞人萬能好人被欺，最後反轉」、「前陣子不就有初戀」、「重啟人生好看啊 應該是今年最佳戲劇」、「韓劇步調太慢了」。

更有人點出關鍵原因，「台女不看日劇了的最主要原因，就是日劇沒什麼帥哥了啦！不要說韓劇了，韓系歐巴超帥，陸劇肖戰、王一博…一堆，連泰劇泰國男星都比日劇男星帥了，台劇都還有個許光漢、林柏宏」。

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