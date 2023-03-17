從南韓紅到台灣！李多慧「1亮點」被推爆：比台灣啦啦隊強很多

▲李多慧有著甜美外型及精湛舞技，從南韓紅到台灣。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者施怡妏／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿今日宣布，旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls 2023年第八位新成員，將是來自韓國，人氣襲捲韓職的李多慧（Dahye Lee），消息一出隨即掀起粉絲熱議，就有網友拋問「李多慧到底多厲害？」居然引起這麼大的關注。對此，有網友點出關鍵原因，「絕對碾壓台灣線上所有啦啦隊」。

有網友在PTT發文，「李多慧到底是有多頂，有多會的八卦？」看到大家都在討論此事，讓他很驚訝，看棒球賽的主體是棒球，啦啦隊只是輔助，「我當然也喜歡啦啦隊，但是，一個韓國啦啦隊李多慧，為何能造成台灣這麼大的關注？有沒有韓國李多慧這方面的八卦？」

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對此，有網友貼出李多慧之前在球場上的影片，長相甜美可愛，尤其是舞蹈技巧超強，又很有魅力，「他影片都幾百萬觀看的，量級差太多」、「很會跳，舞技比台灣啦啦隊強很多」、「超會跳，一看就知道差距程度，神妹」、「認真超會跳欸，很有魅力那種」、「跳舞真的很強」、「跳舞就屌打全台的99%了」。

▲李多慧去年10月離開起亞虎啦啦隊。（圖／翻攝自李多慧IG）

據了解，李多慧2019年以起亞虎啦啦隊隊員首次現身於球場，一登場就獲得熱烈關注瞬間成為人氣隊員，直拍影片中觀看次數最高突破1825萬次，之後更將事業拓展到接代言、網綜主持人，也在afreecaTV當起直播主，但她突然在2022年10月因爭議宣布離職。

起亞虎應援隊隊長徐韓國（音譯，서한국）在IG限時動態表示，「我們不是主角，站在賽場上的選手們才是主角，我們的角色就是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人！反正你（或妳）看起來的確有那方面的能力。」

不只如此，在起亞虎的官方後援會裡，官方後援會的經紀人點名李多慧抨擊，「應援團隊長和啦啦隊，都是球團為了Fan Service雇用的應援幫手，並不是藝人，但不管去哪裡比賽，都會有為了拍李多慧坐前排拿相機的人，也會有人會了拍照跑到走道上，這些行為都已經妨礙到真心想為起亞虎加油的球迷了。」