賴清德出戰／民進黨登記截止　「定於一尊」問鼎2024總統大位

▲民進黨主席賴清德將代表民進黨參選總統。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打！身兼民進黨主席的副總統賴清德周三登記參與總統初選，並發表談話宣示，面對中國日益增強的文攻武嚇，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容；由於截至今登記日最後一天，除了賴清德，無人登記參選，賴清德確定出線，將代表民進黨參與2024總統選舉，中執會預計4月12日公告總統初選候選人提名名單。

民進黨本周一開放總統初選登記，由於截至周五（17日）登記日最後一天，僅有賴清德登記，並繳交新台幣500萬元費用，在同額競選的狀況下，賴清德確定將代表民進黨競逐總統大位。

對於參選總統的願景，賴清德曾於15日發表談話說，他要爭取黨員同志及台灣人民的支持，讓自己站在第一線，率領團隊建設國家、升級產業，造福人民；並且打擊黑、金、槍、毒，建立和諧、安定、公義的社會，讓青年看見希望、壯年實現夢想、老年得到幸福、弱勢者得到照顧。

另對未來國家發展路線，賴清德說，要藉由成功因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所引發的地緣政治變化及供應鏈重組等各種挑戰，讓未來的台灣更智慧、更永續，也更具有韌性，「特別是台灣位於印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，我們一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全」。

根據民進黨中常會通過的初選時程，總統初選若為同額競選，將提請3月22日中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日 執行的民意調查，然後於4月12日中執會公告總統候選人提名名單；而賴清德登記參選時繳交的500萬元費用，其中400萬元不予退還，另100萬元民調費用將全額退還。

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