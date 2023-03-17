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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅預告下周一領表選立委　除中正萬華、中山北松山外「都有機會」

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

無黨籍立委林昶佐17日拋出震撼彈，宣布不競選連任中正萬華區的立委。多次被點名參選該區立委的議員王世堅17日受訪表態，不會在中正萬華區參選，中山北松山也不考慮；但他留下伏筆暗示，下禮拜一上午會到黨部去報到，若過了那個時間大概就是不選了，「有選我就不會退，讓所有選民來決定」。

王世堅表示，上次表態「林選王不選」後，陸續有些綠營朋友表態要參選，既然他已經說了，因此更不能因為林昶佐說不選，他就去那裡選，這是不對的，「我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選」。

媒體追問到底是否會參選立委？王世堅說，如果真的想為社會服務，也不一定是選立委；真想選立委，也不一定是在哪個選區才能選，「天無絕人之路，一枝草一點露，我只希望說種種風波可以到此為止，我這兩天會做很好的考量」。

王世堅強調，他不可能回到中山北松山、萬華中正參選，雖然都是過去服務過的選區，但已經做過說明了，絕對不可能參選，要就是想個方法在其他地方選，這做過的承諾要說到做到。

民進黨立委初選領表登記，從下周一（3月20日）至周五（3月24日）截止。王世堅暗示，禮拜一上午會去黨部報到，「過了那個時間我大概就是不選了，我有選就不會退，讓所有選民來決定」。

據了解，王世堅過去快人快語、直指黨內弊端的形象，雖然在黨內有不少爭議，但在基層的支持度不錯，幾次私下民調的反饋都相當好，因此才會對2024年立委起心動念。

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