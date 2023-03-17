打擊認知作戰　民進黨邀民代開會共識將「分進合擊」

▲民進黨祕書長許立明。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選腳步接近，民進黨祕書長許立明17日邀請行政團隊代表、黨籍民代等召開會議，討論未來政策溝通、防止認知作戰等議題，也代表正式啟動總統大選模式。立委吳思瑤受訪說，黨中央要結合黨團、縣市議員針對任知作戰的問題進行有效防治，讓台灣社會回到理性論述公共事務的社會秩序，不能再放任這些認知作戰分化台灣、製造對立。

吳思瑤受訪說，黨中央要結合黨團、縣市議員針對認知作戰的問題進行有效防治，今天是聆聽大家意見，讓未來在不同場域、不限地域性，都能積極進行政策論述分工；消極面也能發揮在面對嚴重認知作戰、抹黑議題時，有效反制。

吳思瑤說，會議中希望大家能夠有這樣的分進合擊共識，在政策論述、議題攻防、反抹黑、反認知作戰等，大家都能夠發揮正向第一時機的角色。吳說，必須讓台灣社會回到理性論述公共事務的社會秩序，不能再放任這些認知作戰分化台灣、製造對立。

總統府副秘書長黃重諺也出席此次會議，他表示，今天是到場聽聽黨籍公職關心的議題，因為他們是第一線跟民眾互動的民意代表。會中主要討論公共訊息溝通、討論的加強機制，也針對未來重要的政策議題一起做一些腦力激盪，希望讓民眾短時間就能夠瞭解。

黃重諺說，做為執政黨、行政團隊的一員，要把握每一個可能的時間，把每項政策認真負責地推動好；另外，接下來要面對2024大選，民進黨也要針對各項議題跟年輕世代溝通。