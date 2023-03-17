林昶佐不連任　王世堅表態：不可能選中正萬華

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍立委林昶佐17日拋出震撼彈，宣布不競選連任中正萬華立委。對此，多次被點名參選該區立委的民進黨議員王世堅說，過去就表態過，若林昶佐要參選他就不選該區；如今林宣布不連任，但王認為，不能因為林說不選，他就去那裡選，這是不對的，「我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選」。

王世堅說，林昶佐委員今天宣布，祝福他跟他的家人一切安好。王說，因為上一次討論到中正萬華選舉的時候，當時就說過，林昶佐委員既然是民進黨的友軍，大家同樣是綠色陣營，林的參選也對賴清德競逐2024總統是很大的幫助，「所以我當時就宣布如果林昶佐參選，我絕對不會在中正萬華選」。

王世堅表示，上次說了以後，也陸續有一些綠營朋友表態打算在這邊參選，既然他已經說了，而且也有其他同志因為他這麼講而開始在這邊經營要參選，因此他更不能因為林昶佐委員說不選，就去那裡選，這是不對的，「我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選」。

至於也有被點名參選中山北松山，王世堅說，前2次立委選舉他都全心全意支持吳怡農，這次補選雖然輸了，但是非戰之罪，因為剛好延續2022民進黨地方敗選的氣氛，那樣氣氛之下吳怡農在這次補選過程滿吃虧的，「所以我鼓勵吳怡農繼續在中山北松山繼續耕耘，我也會跟在地的好議員一起支持他」。

王世堅說，先前一些地方行程吳怡農也都有來參與，對地方基層耕耘相當努力，地方到現在都還是熱烈期望吳怡農可以來參選。王說，既然前2次都支持他，「不能說我自己當媒人，自己坐上花轎，媒婆做花轎不能這樣子，這是最基本的做人處事道理」。

但王世堅也暗示，他不可能回到中山北松山、萬華中正參選，要就想個方法在其他地方選，這做過的承諾要說到做到，「我禮拜一上午就會到黨部去報到，若過了那個時間我大概就是不選了。我有選我就不會退，讓所有選民來決定」。