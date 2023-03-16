3妙齡女變身搶匪！小黃運將遭噴辣椒水　忍痛踩油門脫逃

▲桃園市潘姓、吳姓與李姓等3名年輕女子，去年10月謀議對計程車司機持辣椒水對運將噴灑，再搶走手機與加油卡等財物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓、吳姓與李姓3名女子缺錢花用，去年10月間共謀伺機強盜計程車司機財物，3人前往中壢火車站附近尋找目標，由吳女向計程車司機佯稱要去虎頭山公園，運將不疑有他驅車搭載吳女，潘與李女則開車緊跟在後，3人見時機成熟持辣椒水向運將噴灑，伺機搶走手機與加油卡2張，運將則趁機猛踩油門逃離；桃園地檢署偵結依加重強盜罪嫌將潘女等3人提起公訴。

檢警調查，25歲的潘姓女子、26歲的吳姓女子與23歲的李姓女子為朋友關係，去年10月11日晚間，3人因缺錢花用竟動歪腦筋，共謀伺機強盜計程車司機財物，翌日凌晨4時50分許，由吳女向計程車運將佯稱要去虎頭山公園，運將不疑有他，同意搭載吳女往虎頭山公園方向行駛，潘女則開車搭載李女緊跟在後。

吳女向運將聲稱抵達後會有友人代付車資，運將也同意，計程車抵達虎頭山公園，由李女把風，潘女則佯裝要代付車資，打開副駕駛座車門後，潘女與吳女則持辣椒水向運將噴灑，使其無法抗拒，潘女與吳女搜刮車上財物，共取得三星手機1支、中油加油卡2張等財物。運將趁隙猛踩油門逃離現場，並向警方報案處理。警方隨即調閱沿線監視畫面，在桃園區某處民宅查獲潘女等3人到案，現場還起出手機、中油加油卡等贓物，另查扣辣椒水、安非他命、毒品咖啡包、FM2、安毒吸食器等證物。

桃檢檢察官審酌，3名女子涉犯刑法強盜罪，且屬3人以上之強盜罪嫌，潘女等3人坦承犯行，檢方偵結依加重強盜罪嫌將3人提起公訴。