黑幫春酒太高調引爆無限期掃蕩　桃園竹聯+太陽聯盟360桌喊停

▲桃園市警局配合警政署規劃「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，由桃市警局長吳坤旭（中）指揮帶隊對轄區特種營業場所擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局配合警政署規劃「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，針對轄區黑道幫派據點酒店、KTV、電子遊藝場與網咖等治安顧慮場所實施擴大臨檢，其中包括竹聯幫忠堂、天道盟太陽聯盟原定舉辦春酒餐會，經警方約制後已緊急取消約360桌次。

▲桃園市警局配合警政署規劃「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，針對轄區特種營業場所進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局指出，此次專案逾3月11日起，由市警局長吳坤旭指揮各分局，動用全市警力1140名，執行臨檢處所共計428處，警方強力執行掃蕩，約制轄內黑道幫派春酒活動已取消2場，包括竹聯幫忠堂原定於26日晚間在八德區某餐廳，以「竹聯愛心聯盟」名義舉辦餐會，預計席開60桌，約600人出席，經八德警分局派員關切約制，強調警方執法立場，已主動取消餐會活動。

另外，天道盟太陽聯盟原訂於3月底至4月初在楊梅區某餐廳舉辦春酒餐會，將有天道盟太陽聯盟、正義會等支會幹部參加，預計席開300桌，經楊梅警分局派員關切約制，幫會已緊急取消餐會。

▲桃園市警局配合警政署規劃「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，楊梅警方查獲毒品咖啡包分裝場，起出大批毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，市警局針對管轄內幫派分子犯罪嚴密蒐證，積極布線查緝，全力掃蕩毒品、詐欺與暴力犯罪，截至3月14日止，共查獲殺人案1件1人、強盜案1件1人、人口販運1件1人、妨害自由2件2人、毒品案36件42人、詐欺案45件45人、傷害案6件6人、通緝犯18人等各類刑案共計242件248人，緝獲販毒集團相關成員、順利瓦解毒品咖啡包分裝場、查緝詐欺收水手，及時攔阻被詐款項48萬元，有效防止幫派分子不法行徑，其查獲重要案件包括楊梅警分局於14日破獲楊姓男子毒品咖啡包分裝場，起出毒品咖啡包244包共計1412.7公克、K他命32包39.7公克、包裝袋2批、封口機1台、電子磅秤3台、橘子果汁粉2包、哈密瓜果汁粉1包等贓證物，並拘捕主嫌陳姓男子到案。

▲中壢警分局查獲竹聯幫鍾姓、李姓男子於本月10日晚間在春日路攔停休旅車，當眾砸毀擋風玻璃案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局於10日查獲詐欺案林姓車手到案，當場查獲林姓車手提領現金被埋伏員警逮捕，現場查扣48萬元贓款；桃園警分局查獲竹聯幫成員鍾姓、李姓男子2人於10日晚間9時許，駕駛轎車與被害人因行車糾紛，李、鍾等2人在桃園區春日路、大興路口攔停被害人休旅車，鍾男手持球棒砸毀被害人車輛之前方擋風玻璃，警方獲報後通報線上警力攔截當場逮捕2人到案；龜山警分局於14日查獲竹聯幫雷堂成員黃姓男子涉嫌傷害通緝案等。