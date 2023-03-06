認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車！酒醒反告恐嚇

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區5日傳出醉客與運將糾紛，一名34歲陳男下班後喝得爛醉，搭乘計程車返家質疑運將「刻意繞路」，導致車資與平時不同，憤而徒手損毀計程車板金跟後照鏡，甚至丟持物品，與運將發生口角。第五分局警方獲報後，要求陳男乖乖蹲地配合，據悉，事後雙方互相提起恐嚇告訴，函送偵辦中。

▲台中一名陳男5日酒醉搭乘計程車返家，認為運將刻意繞路，竟徒手損毀計程車板金。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局指出，陳男5日下班後前去喝酒狂歡，返家時搭乘41歲劉姓運將的計程車返家，抵達陳男松義路住處時，陳認為車資與平時不同，質疑運將繞路，雙方在車上先有口角，陳男還下車徒手破壞計程車板金跟後照鏡，甚至丟擲物品。

▲▼ 警方到場時，陳母向員警解釋狀況，陳男則蹲在一旁不發一語。（圖／記者許權毅翻攝）



松安派出所警方獲報後趕抵，陳男母親站在路旁趕緊勸阻，也向警方解釋：「他覺得運將繞路啦...」，員警則說：「好好說就好了，把車子打成這樣」，陳母則回應：「他喝酒醉啦」，陳男不發一語，配合警方蹲在地上，已無脫序行為。

據悉，事後雙方互相提起告訴，陳男提告運將恐嚇；運將對陳男提告恐嚇、毀損、侮辱等罪，由警方受理函送台中地檢署偵辦中。警方呼籲，對於犯罪行為絕不寛貸，絕不允許酒後滋事挑釁治安行為，絕對溯源追根到底，依法嚴辦，以維護市民安心生活、治安平穩的生活環境。