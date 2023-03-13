三峽行車糾紛變撂人大亂鬥　當警面「3打1」！遭噴辣椒水壓制

▲穿黑衣的19歲黃男惡意攔車，與白衣的陳男互毆 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子走在三峽區國光街，突然遭對向一部小客車閃大燈，他不滿衝過去攔車質問駕駛「你剛是閃什麼閃」，駕駛認為他走在路中央才會閃燈示警，雙方起口角互毆，過程中司機還打電話撂人，附近員警獲報也趕到現場，但司機親友3人一來就朝男子揮拳，員警立即噴灑辣椒水控制場面，訊後依傷害、妨害秩序移送偵辦。

警方表示，19歲黃姓男子12日晚間走在三峽區國光街往民生路，疑走路偏靠路中，遭27歲陳男駕駛的小客車閃大燈示警，黃男心生不滿衝上前攔車質問「你剛是閃什麼閃？」，陳男也不甘示弱「開車為什麼不能閃燈」，雙方起口角衝突，附近三峽派出所員警李侑錡剛好在附近巡邏，獲報立即趕抵現場。

沒想到員警才到，2人爭相指責對方，又直接開打，李員連忙制止並呼叫警網支援，過程中，陳男還打電話叫附近的親友來助陣；陳男的33歲伯父及友人33歲陳男及34歲萬男一到現場，直接朝黃男揮拳，4人扭打成一團，李員為了控制現場，隨即掏出辣椒水朝4人噴灑，訊後依傷害及妨害秩序移送偵辦。

▼警噴辣椒水壓制現場狀況 。（圖／記者陳以昇翻攝）