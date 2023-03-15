幫我趕一下！小黃司機飆速「200趟戰績」　下場哭了：終止服務

▲司機幫客人趕時間，慘收罰單之外，還被機車擊落8次。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人搭小黃就是因為時間來不及了！不過一名網友驚呼，最近搭一輛小黃，看著司機特別公告「終止『幫我趕一下』的服務」，接著還提到被機車擊落8次與收罰單5次的慘況，甚至因為心臟過於刺激，司機還看了好幾次醫師，更無奈的從未收到小費，「由於入不敷出，所以暫停本次服務請見諒！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，最近搭一輛計程車時，發現椅背貼上兩張公告，上頭血淚寫著「本車已停止『幫我趕一下』服務」。原來司機為了幫客人趕時間，玩命執行200趟戰機以來，慘遭機車擊落8次、收罰單5次，甚至跑醫院掛號3次，無奈收到的小費卻是0次。

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司機說，看醫生的原因是「太刺激受不了」，加上賺的車資還不夠付車禍和罰單的錢，「由於入不敷出，所以暫停本次服務請見諒！」

▲司機自曝200趟戰績，下場崩潰了。（圖／翻攝爆廢公社）



不僅如此，司機也感嘆做人好難，不管是「先開口被說打擾」、「不開口被說態度不好」都慘被客訴1顆星的下場。最後司機也無奈喊話，「人客啊～司機大叔很親切，太冷不冷都可以說，司機大叔愛聊天，想聊的盡管開口，不然司機大叔會安靜得像隻貓～喵。」對此，原PO也搖頭直呼「這年頭，司機大哥真的太難了！」

該文章也被轉貼到《爆料公社》，引來千名網友熱議，「司機太辛苦了」、「沒小費趕什麼毛，有時客人連句謝謝都不會說，罰單自己吞，出事自己負責，現在不會在那麼笨了」、「台灣人對服務業都想要用最少的付出，做最大的客製化」、「司機：我經歷什麼不是重點，重點是沒小費」、「真正符合所有Uber司機的心聲」。