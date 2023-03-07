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社會 社會焦點 保障人權

北市路口碰撞片！小黃側翻躺人行道　運將女乘客驚魂

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局日前接獲報案，有2台小黃在福州街、牯嶺街口發生碰撞，1名小黃運將沿牯嶺街北往南方向，經過福州街時，與另台小黃發生碰撞，整台車當場被撞翻90度，所幸車上駕駛以及女乘客僅四肢擦挫傷並無生命危險。

警方調查，57歲的陳姓男運將，在日前開著小黃行經中正區福州街、牯嶺街口，與55歲江姓小黃運將發生碰撞，陳姓運將當場被撞翻，整台車衝上人行道呈90度側翻。

▲▼2台小黃在中正區福州街、牯嶺街口發生碰撞，1台遭撞側翻90度。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2台小黃在中正區福州街、牯嶺街口發生碰撞，1台遭撞側翻90度。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後立刻趕往現場，發現陳姓運將、車上62歲張姓女乘客僅四肢擦挫傷，所幸並沒有生命危險，調閱監視器後發現，陳姓運將當時沿著牯嶺街北往南行駛，當時牯嶺街上號誌燈為閃紅燈，福州街為閃黃燈，2車未依規定禮讓釀禍。

警方事後對2人進行酒測，初步排除酒駕問題。警方指出，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則」第211條規定，「閃光黃燈」表示『警告』，為幹道；「閃光紅燈」表示『停車再開』，為支道，警方也將後續調查肇事責任歸屬。

▲▼2台小黃在中正區福州街、牯嶺街口發生碰撞，1台遭撞側翻90度。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓運將遭撞側翻90度，所幸連同車上女乘客僅肢體擦挫傷，並無生命危險。（圖／記者邱中岳翻攝）

如不慎發生交通事故，支道車不讓幹道車先行，可依「道路交通管理處罰條例」第45條規定，處新台幣6百元以上至1800元以下罰鍰。中正第二分局呼籲駕駛人只要行經路口，就應減速慢行，並對於無號誌路口路權應有所認識。

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