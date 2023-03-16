桃園2國中生校園碰撞網路互嗆　家長撂人談判痛毆6學生

▲桃園市平鎮警方通知涉嫌毆打學生涉案人士到案，依傷害、恐嚇等罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區某國中3月5日發生2名學生疑似在校園內碰撞，事後雙方在網路互嗆「家長有黑道背景」，其中1名學生家長獲悉後，私約對方6名學生到民宅談判，但雙方卻大打出手，6名學生被毆打成傷，平鎮警方獲報後立即啟動校安通報，並通知涉案人士到案，偵訊後依傷害、恐嚇與妨害自由等罪嫌將涉案家長與同夥等人移送桃園地檢署偵辦。

據指出，這所位於平鎮區某國中分別為陳姓與洪姓2名學生，本月3日在校園走廊發生碰撞，2人當時發生口角糾紛，後來又在網路上互嗆，還揚言「家長有黑道幫派背景」等語，其中一方學生家長獲悉後，在網路上私約對方與其他5名學生到平鎮區某民宅談判。

▲桃園市平鎮警方通知涉嫌毆打學生涉案人士到案，依傷害、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，談判過程中雙方一言不合發生衝突，其中一方學生家長與在場友人毆打6名學生，造成6名學生身上擦挫傷，警方於3月9日接獲被害學生報案後，立即啟動校安通報機制，並於3月10日、11日通知相關涉案人士到案說明，偵訊後依傷害、恐嚇與妨害自由等罪嫌將涉案人士移送桃檢偵辦，平鎮警方將持續擴大追查幕後是否有無其他不法。