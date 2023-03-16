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韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華　繼母是不倫戀女星

▲▼南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（전우원，Jamie Chun）最近揭露家醜，宣稱家族涉及黑錢、父親長年外遇。（圖／翻攝自IG／hope.with.jesus）

▲南韓前總統全斗煥的孫子全宇元爆料，家族成員涉及黑錢、父親長年外遇導致生母罹癌。（圖／翻攝自IG／hope.with.jesus，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓前總統全斗煥靠軍事政變奪權，任內血腥鎮壓光州5•18民主化運動遭判無期徒刑，特赦後繼續過著奢華生活，90歲時因血癌離世。孫子全宇元（전우원，Jamie Chun）最近揭露家醜，稱祖父是屠殺者，從小父親就對他謊稱在海外工作，但用的都是黑錢，和各種女人搞外遇，害母親罹癌，女星朴詳雅成了繼母。

全宇元最近在YouTube和IG上以直播、發文甚至連線受訪等方式，披露一連串家族醜聞。他評價已故祖父全斗煥稱，「我認為爺爺是屠殺者，不是保家衛國的英雄，就只是罪犯而已。」父親全在庸（전재용）是全斗煥次子，他說爸爸為了躲避法律制裁，正在申請成為美國公民的法律程序，花的都是不明來路的黑錢，在韓國以傳道士的名義從事犯罪詐欺行為

▲▼南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（전우원，Jamie Chun）最近揭露家醜，宣稱家族涉及黑錢、父親長年外遇。（圖／翻攝自IG／hope.with.jesus）

▲全宇元貼出與父親全在庸和繼母、南韓息影女星朴詳雅的合照為證。

全宇元高中就到美國留學，大學畢業後現居住於紐約，並在當地一家會計公司上班。他爆料，爸爸從小就對他謊稱自己10年間都在海外工作，卻經常和各種娛樂場所的多名女性發生關係，又與女演員朴詳雅發生外遇，讓他的親生母親成為受害者，罹患癌症，多次動手術，同時也毀了他的生活，最後朴詳雅成為他的繼母。不過，因為爺爺的遺產都被大伯拿走，現在爸爸和繼母的關係並不好。

全宇元還爆料叔叔在美國經營葡萄酒莊，但酒莊事業「沒有天文數字」的資金是做不來的，那邊散發出黑錢的味道。他說，自己從小就過著奢華的生活，全家人一起叫外賣吃，宣稱只有25萬韓元財產的人（全斗煥）不可能做得到。小時候他每個周末都會到延禧洞住宅探望爺爺，在那裡打羽毛球，「我記得（為了指導和對練而來的）國家代表選手們每個人來一次都會拿到100萬韓元以上的巨款。」

▲▼南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（전우원，Jamie Chun）最近揭露家醜，宣稱家族涉及黑錢、父親長年外遇。（圖／翻攝自IG／hope.with.jesus）

▲全宇元表示，家族金錢來源不明，經常借用人頭帳戶，老家還有室內高爾夫練習室，生活極為富裕。

全宇元說，奶奶李順子支援他學費時都是用延禧洞老家的幫傭姨母的帳戶匯款，生母離婚時收到精神補償也不能到銀行提領，只定期透過熟人轉交。延禧洞家中甚至有室內高爾夫模擬螢幕設備，同時也公開了一名疑似李順子的女性揮竿練習的影片。對此，全在庸宣稱室內高爾夫是子女們合資孝敬長輩的，並道歉「作為父親，我沒有好好照顧兒子，是我的錯。」

不只如此，全宇元也爆料許多他認識、知情的犯罪者，並在IG上貼出這些人的照片、影片和社交媒體頁面等，其中不乏吸毒販毒、性侵慣犯、詐欺洗錢等指控，更宣稱包含現役軍官。南韓國防部調查本部15日表示，將對全某提出的2名涉案現職軍人進行事實確認，若發現異狀將正式立案調查。

▼全宇元在IG上發文揭露多名涉及毒品交易、洗錢等犯罪行為的韓裔人士，更宣稱包含現役軍官。

▲▼南韓前總統全斗煥的孫子全宇元PO照揭露多名涉及毒品交易、洗錢等犯罪行為的韓裔人士。（圖／翻攝自IG／hope.with.jesus）

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