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日韓峰會時隔5年舉行　北韓選同一天發射洲際飛彈

▲▼北韓18日發射火星-15洲際彈道飛彈。（圖／翻攝朝中社）

▲北韓16日發射洲際彈道飛彈。（資料照／翻攝朝中社）

記者張寧倢／編譯

時隔5年的日韓元首峰會將於今（16）日在東京舉行，也是過去12年來首次有南韓總統單獨訪日。同日，北韓（朝鮮）今天在台灣時間上午6時9分左右，從首都平壤近郊向東發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），飛行1個多小時後落在北海道以西約200公里的日本專屬經濟水域（EEZ）之外。

根據NHK引述日本防衛省消息稱，北韓16日於台灣時間上午6時9分左右發射一枚ICBM級導彈，飛行時間約70分鐘、飛行距離約1000公里、最高高度超過6000公里，是以比普通發射角度更高的「拋物線軌道」所發射，最終在7時19分左右落入北海道渡島大島以西約200公里水域，在日本專屬經濟區之外。這是自2月18日以來北韓第12度發射射程可逾5500公里的ICBM。

北韓此次發射飛彈正值日韓峰會前夕，南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄預計16日將在東京舉行元首會談，估計有關北韓的核武與導彈威脅將成為會談焦點議題。另外，為期11天的美韓「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍事演習也正在進行中。針對飛彈挑釁，南韓聯合參謀本部表示，目前韓國軍隊正在與美國密切合作，保持全面戰備狀態。日本防衛省也稱，將與美國等盟友緊密合作，全力情蒐分析與繼續警戒監視。

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