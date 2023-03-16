南韓風水師疑涉入國政！警方突襲搜查國防部　查扣人車進出紀錄

▲南韓風水占卜師「天供」陷於尹錫悅遷移總統府與官邸的爭議核心。（圖／翻攝自YouTube／jungbub2013）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年當選後不久即遷移辦公室、官邸，有議員和官員指出背後疑似受到風水師「天供」的鼓吹，總統辦公室上月以損害名譽提告。南韓警方針對此事展開調查，警方搜查隊15日下午突襲搜查國防部大樓，查扣外部車輛人員出入紀錄、監視器畫面等檔案資料。

▲南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希被爆迷信風水算命。（圖／CFP）

綜合韓聯社、韓民族日報等報導，南韓警方正在調查風水占卜師「天供」（另稱天公大師）被傳介入尹錫悅總統官邸選址的疑雲，首爾警察廳網路搜查隊15日下午派遣調查官前往龍山區國防部大樓，經過約2個小時的搜查過程，警方查扣了車輛出入紀錄、出入人員名單等資料，帶回進行分析以釐清「天供」是否曾到國防部大樓、陸軍參謀長官邸「做一番勘查」。

▲南韓國防部新大樓改建為總統辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅上任之初就宣布將總統辦公室從青瓦台遷至龍山區的國防部大樓，官邸則遷至漢南洞的外交部長公館，兩處搬遷、改建工程不僅耗費數百億韓元（約數十億台幣），總統上下班通勤時間與維安預算也大增，隨後更傳出尹錫悅與第一夫人金建希迷信風水地理之說，搬遷總統府的幕後曾受到「天供」指點。尹錫悅總統辦公室上月以妨害名譽罪嫌指控爆料的前國防部發言人、前議員與部分媒體，警方因此展開調查。

▲南韓警方後續將通知「天供」到案說明。（圖／翻攝自YouTube／jungbub2013）

報導稱，警方也帶回了設置在陸軍參謀長官邸的監視記錄器硬碟，不過由於監視器畫面會持續覆蓋，能否成功復原舊檔案，查出去年3月左右的人員動向仍是未知數。另外，風水師「天供」的手機GPS定位紀錄分析中，目前沒有查到相關的敏感位置資訊，但作為核心證人，警方認為有必要直接進行調查，因此計畫在分析扣押檔案後將通知他到案說明。