幼兒園學童搶當打火英雄　南消七大隊打造小小消防員

▲台南市水交社非營利幼兒園師生約120人，上午至消防局第七大隊南門分隊參訪，除體驗各項消防裝備設施外，並更進一步了解防火防災的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升小朋友防火、防災觀念，落實災害預防知識並深入市民的生活，台南市消防局第七大隊推廣防火防災從小做起，水交社非營利幼兒園師生約120人，16日上午至消防局第七大隊南門分隊參訪，除體驗各項消防裝備設施外，並更進一步了解防火防災的重要性。

現場除了由消防人員宣導正確防火防災觀念及教導遭遇火災、地震等應變方式外、也讓小朋友參觀消防車、救災器材及滅火器的介紹、另外也體驗緩降機操作，同時為了灌輸小朋友們正確且有效率的防火防災觀念，消防同仁更設計「消防一級棒」模板及「消防故事-關於你不知道的三隻小豬(逃生知識及住警器裝設重要性)」，以闖關問答及說故事方式吸引孩童目光，加深印象達到宣導效果，讓這次的參訪活動有不同的經驗及收穫。

第七大隊大隊長石家源表示，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，近年為提升市民的防火防災意識，消防局不斷透過各種平台或時機來進行宣導，這次透過幼兒園來消防隊參訪，讓孩童更能身歷其境，返家後能將當日所學回饋給家長，進而降低火災發生的風險，未來遇到緊急狀況也才能正確應對。

最後，消防局第七大隊也呼籲市民朋友住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全。