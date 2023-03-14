陸防疫制度再鬆綁　幼兒園以上學生及老師在校「不強制」戴口罩

▲大陸三部門聯合發出通知，幼兒園以上學生及老師在校不強制戴口罩。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部、國家衛健委及國家疾病預防控制局昨（13）日聯合公布《關於印發高等學校、中小學校和托幼機構新型冠狀病毒感染防控技術方案（第七版）的通知》。該通知顯示，幼托機構、中小學和高校（大專院校）在開學（園）後，不再要求開展入校排查、校園出入管理登記；入校（園）人員，應區分場景、人群和疫情情況科學佩戴口罩。

▲山東部分大專院校學生參加大型求職求才招募會。（圖／CFP）

《第一財經》報導，此次通知則給出了一個全國性的落地方案，「科學佩戴口罩」即是要區分場景、人群和疫情情況佩戴口罩。

在新出爐規定中，對於幼托機構，幼兒在園期間不佩戴口罩，教職員工在園期間不強制要求佩戴口罩，可根據個人健康狀況和意願選擇是否佩戴口罩；對於高校和中小學，師生在校期間不強制要求佩戴口罩，可根據個人健康狀況和意願選擇是否佩戴口罩。

根據大陸中疾控11日公布的最新監測數據，雖然新冠陽性率出現下降，但流感陽性率仍持續上升。由於校園內人員流動性和室內人口密度較大，發生校園聚集性疫情的風險偏高。為了阻斷流感傳播，部分省市教育部門和中小學在近期先後呼籲，學生在校期間，要堅持戴口罩。

此外，這份最新通知還強調，要加強新冠疫苗接種。感染高風險、具有較嚴重基礎疾病和免疫力低下師生以及60歲以上老年教職員工，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，進行第二劑次加強免疫接種。