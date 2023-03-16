嘉義少女車禍！熱心1男2女路過急CPR搶救　身分曝光超感人

▲嘉義國1少女發生車禍，休假消防員與路過女醫護人員急忙協助搶救。（圖／翻攝自嘉義縣消防局第二大隊双福義消分隊臉書，下同）



記者黃資真／苗栗報導

嘉義民雄一名13歲劉姓女國一生，15日晚間8時57分許，騎腳踏車過馬路時與機車發生碰撞，送醫傷重不治。事發當時，苗栗消防局竹南分隊劉竣睿正好休假開車路過，看到車禍後立即衝下車替少女做CPR，直到救護人員到場才換手，雖然少女仍傷重不治，而嘉義縣雙福義消分隊也特地PO文感謝劉竣睿。

13歲少女昨天晚間買完麥當勞，準備騎腳踏車過馬路時，與機車發生碰撞，男騎士意識清楚僅擦挫傷，但少女倒地不起，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

▲竹南分隊的消防員劉竣睿（右）昨天正好輪休，直擊有少女車禍倒地不起，立即實施CPR。



而負責該起事故的嘉義縣消防局第二大隊双福義消分隊，事後在臉書發文提到，救護人員到場時，發現已經有人在實施CPR搶救，進一步詢問對方怎麼知道這些救護知識，才得知這名男子其實是苗栗消防局竹南分隊的消防員劉竣睿。

双福義消分隊表示，昨天劉竣睿正好輪休，吃完飯開車回家路上正好直擊車禍現場，立即將車停在一旁，下車對少女進行CPR，還有正好路過的大林慈濟醫院的血液腫瘤科2名醫護人員，協助確認患者是否有恢復心跳，即使最終無法救回一命，仍相當感謝英勇消防、醫護人員的熱心救援。

苗栗消防局也在臉書分享此事，表示感謝專業的救援人員，除了工作時奉獻專業，就算休假也一起攜手合作，展現出人間大愛和力量，「有您們的存在，這個世界變得更加美好。」