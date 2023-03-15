廉政署《聖術師的覺醒》圖文繪本　喚醒斗六幼童正義之心　

▲雲林斗六市立幼兒園近日講讀廉政署編印的「聖術師的覺醒」繪本，希望傳達正義誠信觀念給孩子們。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市立幼兒園近日掀起「覺醒旋風」，原來是因老師在課堂讀講「聖術師的覺醒」圖文繪本，引起孩童們共鳴，這本繪本也是由法務部廉政署編印，希望傳達給斗六幼兒園的幼童，正面引領小朋友一邊冒險、一邊探索世界，同時傳遞正義、誠信等觀念。

繪本內容描述，書裡世界的聖術師可以透過繪畫將畫中物變成真實物品，而且畫師的等級越高，畫物現實化的強度就更高。故事主角在經過一連串的奇幻冒險之旅，憑藉正義、勇氣與誠信，打倒暗黑勢力。

斗六市公所15日起在市立幼兒園運用「聖術師的覺醒」繪本，透過老師一邊講說繪本故事，一邊讓小朋友走進奇幻世界，同時傳遞正直、誠信等觀念，讓小朋友心裡廉潔的種子永續萌芽、成長。本次活動推廣至市立幼兒園全園大、中、小及幼班等18班之學童，超過430人，藉由生動活潑的故事內容，結合老師親切有趣的講說，並透過台上台下互動，以表演式教學帶領幼童身歷其境，為幼兒園孩童的世界注入正直、勇氣及誠信等觀念。

斗六市公所政風室表示，這次活動成功引起小朋友的共鳴，透過躍然紙上的繪本故事，一方面吸引小朋友的目光，另方面更大幅提高小朋友學習的意願，讓學童在成長過程中，關注廉潔議題，逐步建立正確的價值觀。接下來將持續推廣「聖術師的覺醒」，讓斗六的小朋友都可以一起進入奇妙、充滿想像力的繪本世界。