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麥擱燒草仔！　南消與環保局、河川局攜手合作降低雜草火災

▲台南市雜草火警件數暴增，造空氣汙染，台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所共商改善方法並具體執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市雜草火警件數暴增，造空氣汙染，台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所共商改善方法並具體執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市雜草火警近數月逢乾季及農事整地期，案件數暴增，造空氣汙染，也衍生出消防安全問題，雜草案件常延燒鄰近建築物、果園或農作物，甚至可能造成傷亡事件，燃燒雜草影響無法預期，危害相當大。

台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所，分析轄內雜草火獎案件之成因、熱點，針對墓地及曾文溪、鹽水溪下游河床雜草火災共商改善方法並具體執行。

▲台南市雜草火警件數暴增，造空氣汙染，台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所共商改善方法並具體執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一、轄內公墓雜草火災熱點區域：協調南區殯葬所先期整除雜草並集中，由安南及安平清潔隊出動車輛清運，降低墓地雜草可燃物，結合安南、安平區公所加強宣導勿隨意燃放。二、曾文溪、鹽水溪下游河床雜草火災熱點區域：經統計2018年至2023年2月，消防局第六大隊轄內曾文溪（104件）及鹽水溪（135件）下游河床邊坡雜草火警，計245件，且河床邊坡雜草管理由經濟部水利署第六河川局主政。第六大隊與河川局合作將針對河床及邊坡雜草，取得共識針對除草工作合約商加強行為管理，如有發現外包商有以燃燒方式整除雜草，得依合約內容依燃燒面積扣除工資併提高扣除額度，以遏止不當燃放之情事。

▲台南市雜草火警件數暴增，造空氣汙染，台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所共商改善方法並具體執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）
三、加強科技執法：協調河川局針對河床邊坡熱點區域增設監視器及固定式告示牌；另與環保局合作，利用無人機針對特定時段及熱點分析資料進行空中巡查，一旦發現有隨意燃放雜草之情事，可即時蒐證並依據相關環保及消防法規予以裁罰。

第六大隊大隊長邱淵明表示，雜草火災其餘燼飛火，在風勢之助長火星隨風飄揚，再引燃該附近處甚至造成擴大燃燒大範圍面積之雜草，當時燃燒範圍內尚有人員還未退出，就極可能會受煙燻、受火焰灼傷而傷亡，實在不要輕忽燃燒雜草所造成之傷害。

▲台南市雜草火警件數暴增，造空氣汙染，台南市消防局第六大隊成立工作小組，與環保局、清潔隊、殯葬所、河川局及區公所共商改善方法並具體執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾，請勿露天燃燒雜草或垃圾，因野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，經常造成無法預期危害，除了汙染空氣外，甚至會造成人員傷亡，消防局如發現雜草或垃圾火災，是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法開單告發。

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