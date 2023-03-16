南消五大救災訓練　攜手台南紡織即時消災

▲為強化台南市在地企業災時自主應變能力，消防局第五大隊16日協同知名企業台南紡織辦理化學災害搶救教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化台南市在地企業災時自主應變能力，消防局第五大隊16日協同知名企業台南紡織辦理化學災害搶救教育訓練，結合場所員工，進行災害初期自主應變實施消防演練，共出動各式消防車19輛，消防人力共66人參與。

台南紡織身為在地企業，針對安全格外重視，主動表示願意提供廠區辦理互動式兵棋推演與實兵演練，以共同檢視讓廠區更加安全。本次演練模擬突發地震事故導致室外槽體管線破裂，化學物質外洩遭掉落電線引燃，且廠區人員於巡視過程不慎吸入造成昏迷。現場人員立即自主應變，並通報119支援搶救。消防救災車組到達現場後，企業防災人員提供有效資訊供消防人員使用，協助消防人員指揮及搶救部署參考。

初期指揮官評估為化學事故災害，依處理原則劃定冷、暖、熱警戒區域、派遣化災處理車並聯繫環保署環境事故專業技術小組到場協助救災，實施相關搶救作為，演練過程逼真，達到企業防災應變攜手消防局演練消弭災害目的。

槽體內儲放乙二醇，皮膚及黏膜接觸皆會造成刺激，不慎食入過高劑量可能致死。負責槽體止漏人員皆著最高等級防護衣，確保救災人員之安全，另人員離開熱區務必經除污帳篷除污，避免化學污染擴大。藉由實兵演練增進廠區自衛編組人員器材操作熟悉度，提供物質安全資料表供消防人員搶救部署參考，協助指揮避免災害擴大，降低廠方財產損失及人員傷亡。

市長黃偉哲表示，台南紡織身為在地企業善盡社會責任，主動配合消防局企業自主防災政策，落實預防與防災搶救工作，降低災害發生機率進而保障員工職業安全。期盼未來有更多企業加入，建立正確防災知識，喚起全民減災之重視。

消防局長李明峯表示，危害性化學品洩漏事故對於社區民眾、廠區人員均有莫大的危害，透過演練企業與消防建立共同救災語言，了解廠區特性及防災計畫了解危害性化學品管制量，均有助於消防救災工作遂行。

自己財產自己護係企業初期自主應變的主要目標，輔導企業成功於消防人員到達前有效應變，於消防人員到達後提供各式資料供作戰參考，將災害損失侷限在最低，達到企業攜手消防機關共同防災目的，消防局將持續以市民生命財產安全為第一考量，盡力守護市民。