登山健行安全我守護　南消二大結合科技辦理搜救訓練！

▲台南市消防局第二大隊為有效提升山域救援時效及強化山域搜救專業技巧，特於3月13、15日分2梯次，在梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「One Two Three 健行去，安全我守護」，鑑於近年國人從事山域活動之登山、健行、賞景人數增加，常有意外事件發生，台南市消防局第二大隊為有效提升山域救援時效及強化山域搜救專業技巧，特於3月13、15日分2梯次，在梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。

南消二大隊指出，除使轄區內消防人員熟悉山域搜救任務，藉以強化人命救援效能，同時提醒登山民眾學習登山安全觀念防止迷途事件發生，上山前多一分準備，才可多一分安全，平安回家。



本次訓練跳脫以往框架，以抽籤方式分成4條路線，依序為伍龍步道、梅峰古道、觀音步道及梅龍步道。另結合時下國人常用登山健行APP「健行筆記」，以團隊方式完成4條路線軌跡圖並藉由Google Earth軟體呈現各組搜索路徑，以寓教於樂方式，一方面增加團隊默契，亦可學習專業搜救技能，相較教條式的訓練，收穫來得更大。

操作內容包含：119報案APP、無線電、移動訊號強波機、無人機、手機座標APP定位、電險桿座標查詢…等輔助救援工具，由各搜索小組定時回報之座標點標定及搜索所見資訊。此外，更利用科技搜索方式，包含：智慧手機航跡APP、無人機、GPS導航機…等進行資料蒐集，之後將各搜索小組航跡匯入Google Earth進行套疊紀錄搜救軌跡路線圖，避免走失及重複搜索，大大提升搜救效率。





消防局局長李明峯表示，梅嶺地區海拔高度約在500∼1100公尺間，非常適合一般大眾登山健行。但山區氣候瞬息萬變，相關禦寒衣物及食物一定要帶足。在此也呼籲，行前應將路線、行程通知親友，務必於旅途中開啟手機定位、網路與Google Map追蹤等定位功能，以利獲報初期蒐集資訊，確保救援時效，如發生迷途切勿下切溪谷，以免增險遇難，倘若受困，請循119報案指引求救或在原地待救，沿途樹枝綁做記號或留下痕跡，以供研判、追尋足跡，提升獲救機會。此外，消防局在市長黃偉哲的支持下，各分隊均已購置新式繩索搜救器材，藉由不斷訓練，以維護本市公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的城市。





第二救災救護大隊長王騰毅表示:梅嶺風景區是轄內重要觀光景點，因應4至5月賞螢季的到來，秉持「以訓養戰」之原則，目的在於精進消防人員山域搜救技能，了解轄區特性，以求日後執行是類勤務得以順利達成任務。最後也呼籲國人下載內政部消防署研發之「消防防災E點通APP」，相較於電話定位，更能精準定位受困者位置，減少搜索時間。