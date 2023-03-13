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院前超音波出擊！　南消救護團隊準備好了

▲台南市消防局規劃在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等消防分隊配置超音波，以降低重大創傷的死亡率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局規劃在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等消防分隊配置超音波，以降低重大創傷的死亡率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市到院前緊急救護每年約400件重大創傷案，台南13家急救責任醫院中，僅有兩家醫學中心，且都在市中心，部分重大創傷案可能錯失黃金治療時間，2023年除擴大試辦跳島送醫模式，更在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等送醫時間較長的消防分隊配置超音波，以降低重大創傷的死亡率。

消防局說，3年前消防局大力推廣，在衛福部台南醫院新化分院周遭分隊，試辦重大創傷跳島送醫模式，有效提升該類患者的存活率，今年更試辦跳島送醫計畫延伸到新營地區醫院。

消防局進一步說明，「跳島送醫計畫」就是一般級責任醫院沒有新導管室或是像醫學中心那麼好的設備，消防局救護車先送到第一個醫院後，先等醫院穩定傷患的生命徵象，再由醫院派員隨同消防局救護車轉院，不用等患者再叫民間救護車轉院，以提升患者存活率！

▲台南市消防局規劃在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等消防分隊配置超音波，以降低重大創傷的死亡率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，除延伸跳島計畫外，消防局面對重大創傷更是下了猛藥，預計試辦執行院前超音波，13日實際找兩家贊助廠商模擬現場掃描並測試上傳穩定度，再邀請指導醫師協助後端系統判讀，希望能讓整個運作模式順暢。經研究證實，到院前超音波對於心跳停止、胸痛、中風、嚴重呼吸困難及創傷患者，有助於早期診斷並選擇後送治療，消防局就是要用在重大創傷且腹部出血的患者。

市長黃偉哲說院前超音波的執行，不僅是台南市EMS進步的一大象徵，也是市府對於市民生命財產多一道的守護，城市在進步，台南市消防局緊急救護在全台也是走在前端，消防局救護車全面配置自動心肺復甦機、監測12導程心電圖機及一些高階醫材，再搭配完整的人才教育訓練以利執勤，都是市府對市民用心的證據。

▲台南市消防局規劃在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等消防分隊配置超音波，以降低重大創傷的死亡率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯表示，超音波是一項不簡單的技術，以前很難想像消防員會拿著超音波探頭對患者進行掃描，但民眾不用擔心，消防局近一、兩年對於高級救護技術員的繼續教育課程早已納入編排，試推廣的單位也都是對新裝備熟悉上手的，目前規劃在新營、關嶺、玉井、佳里、新市及歸仁等送醫時間較長，且高級救護技術員比例較高的單位配置超音波，相信可以有效降低重大創傷的死亡率，讓消防救護做的更好，市民也就過更有保障。

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