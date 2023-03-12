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男子無呼吸心跳　南消神救援與死神拔河成功搶命

▲1名年約70歲的男子在家屬送醫途中失去生命跡象，台南市消防局白河分隊進行高級救護搶救，患者恢復呼吸心跳，成功交由醫院急救團隊接力救治。（圖／民眾提供，下同）

▲男子在送醫途中失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

1名年約70歲的男子呼吸困難，家屬送醫途中向台南市消防局白河分隊求救，救護發現該男子已失去生命跡象，馬上進行高級救護搶救，並同步送柳營奇美醫院急救，在救護人員一番高品質無縫接軌搶命下，患者恢復呼吸心跳，成功交由醫院急救團隊接力救治。

一輛轎車於12日下午4時23分許，開至台南市消防局第一大隊白河分隊值班台前求救，民眾表示車內長輩呼吸困難，值班人員周哲丞小隊長見狀，派遣分隊救護人員進行初步評估，經量測完頸動脈後，發現患者已OHCA無呼吸心跳及意識，立即廣播分隊全部人員至分隊廣場前協助進行急救。

▲1名年約70歲的男子在家屬送醫途中失去生命跡象，台南市消防局白河分隊進行高級救護搶救，患者恢復呼吸心跳，成功交由醫院急救團隊接力救治。（圖／民眾提供，下同）

救護人員先行將患者由副駕駛座移至分隊擔架床上，由備勤人員王健霽進行高品質CPR，救護人員沈哲弘協助貼上AED（自動體外心臟去顫器）並插上進階呼吸道進行搶救。另一名救護人員鄭宇晃協助小隊長準備IV注射。

▲1名年約70歲的男子在家屬送醫途中失去生命跡象，台南市消防局白河分隊進行高級救護搶救，患者恢復呼吸心跳，成功交由醫院急救團隊接力救治。（圖／民眾提供，下同）

因患者年事已高，且呈現OHCA狀態，血管低沉，經過兩次注射後總算成功打上IV，並每5分鐘給予腎上腺素epinehrine 1mg IVP。在4人合力偕同將患者送上救護車，並持續使用LUCAS（自動心肺復甦機）進行搶救。

▲1名年約70歲的男子在家屬送醫途中失去生命跡象，台南市消防局白河分隊進行高級救護搶救，患者恢復呼吸心跳，成功交由醫院急救團隊接力救治。（圖／民眾提供，下同）

因現場人員除周小隊長為EMTP（高級救護）人員外，其餘皆為EMT2（中級救護）人員，無法持續給予預立醫囑給藥，周小隊長立即通報消防局119勤務指揮中心，於下午4時38分親自上救護車進行後續給藥搶救作業，立即將患者送往柳營奇美醫院診治。

送至醫院後，救護人員仍繼續與死神拔河搶人，進行不中斷CPR搶救，經過無縫接軌的一番高品質搶救下，患者於下午4時39分成功回復自發性循環呼吸及心跳，後續交由醫院急救團隊接手續命，目前住院觀察救治中。

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