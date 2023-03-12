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台南麻豆柚香追香健康路跑　南消結合防火宣導

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前正值柚花開花期，麻豆區四處飄滿柚花清香，麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

漫步在億萬朵的柚花海中，迎面撲鼻的迷人柚花香，熱情破表的啦啦隊及在地特色農產的補給，更有精美完賽伴手禮，台南市消防局第二救災救護大隊更與麻豆農會結合方式辦理路跑活動暨消防宣導活動，麻豆消防分隊副中隊長廖鼎鈞現場設立防火宣導攤位將消防各項防火防災知識向民眾進行宣導，有效達到宣導目的，讓消防宣導領域擴大，做到遠離災害之成效。

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑒於前夕國內屏東縣消防局1名消防隊員因支援一起公墓火警，不幸遭小型水箱車輾壓因公殉職，2023年台南市已發生多起雜草及公墓火警，讓打火弟兄疲於奔命，消防局第二大隊結合路跑活動，利用無人機拉起防火宣導標語『山林田野公墓勿引火避免釀災觸法』特別提醒參加路跑民眾注意用火安全。

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示近期天乾物燥，多日未下雨，請民眾勿露天燃燒易造成火勢擴大波及民宅，同時呼籲民眾注意用火用電安全，住家請安裝住宅用火災警報器，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。

▲麻豆區農會12日舉辦「柚花追香」健康路跑活動，消防局第二救災救護大隊更結合麻豆農會辦理路跑活動暨消防宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示近期屢發現有民眾違法任意燃燒堆放柚子枝、雜草或廢棄物且現場均未發現行為人，惡意行為已造成空汙引發附近民眾民怨，如發現民眾違法進行田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣三千元以下罰鍰，並可會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

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