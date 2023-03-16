　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

▲林靜儀、王浩宇。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲林靜儀、王浩宇。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨宣佈成立「認知作戰防範專案小組」，藉此澄清網路流傳賴清德身家背景的假訊息以及2024選戰等，時代力量發言人余佳蒨今（16日）點名民進黨立委林靜儀與前桃園市議員王浩宇曾數次造謠，呼籲民進黨以同樣標準，處理民進黨公職及知名黨員的公然造謠問題，真正還給人民乾淨的網路討論空間。

賴清德昨登記角逐民進黨2024總統初選，由於近期網傳各種關於賴的假消息，例如稱賴的兒子拿美國永久居留證、擔任台電基層公務人員的太太領3倍薪水等，民進黨為回應這類層出不窮的惡意謠言攻擊，組成認知作戰防範專案小組，盼以圖卡、短影音及新聞稿等方式澄清。

對此，余佳蒨16日雖表示樂觀其成，但她指出，王浩宇在擔任議員期間已多次於網路造謠帶風向，近期為護航新竹市棒球場掩埋廢棄物不惜造謠「挖到廢棄物很正常」慘遭打臉；而林靜儀先前也有數度造謠反而翻車的紀錄，例如去年9合1選舉開票當天，屏東傳出開票瑕疵的影片，林靜儀為了護航，指控該影片「造假」、「惡意後製」，結果屏東選委會坦承開票有疏失，林靜儀遭網友打臉。

余佳蒨強調，錯假訊息對台灣民主社會的傷害甚鉅，時代力量呼籲朝野各黨都該嚴正面對，同時自我約束黨公職人員，而非「自己造謠可以，別人造謠不行」，才能真正停止烏煙瘴氣的假消息歪風，落實防範認知作戰。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
富邦Costco卡「進賣場無法刷」！　苦主曝慘況：一票人不知
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

普發6000估6個月內發完　10到12月出生嬰幼兒隔年郵局領

外交部領務局：3月22日起　辦護照網路預約名額增至2千人

訪美前夕遭僑界嗆拒接待　柯文哲要改了！不用「強國等距」字眼

民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

藍選策會納傅崐萁、李全教　黃國昌嘆悲哀：朱立倫有資格「反黑金」？

批中央效能差、沒長期規劃才缺蛋　柯文哲：每次都只用補助撒幣

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

普發6000估6個月內發完　10到12月出生嬰幼兒隔年郵局領

外交部領務局：3月22日起　辦護照網路預約名額增至2千人

訪美前夕遭僑界嗆拒接待　柯文哲要改了！不用「強國等距」字眼

民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

藍選策會納傅崐萁、李全教　黃國昌嘆悲哀：朱立倫有資格「反黑金」？

批中央效能差、沒長期規劃才缺蛋　柯文哲：每次都只用補助撒幣

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦　月薪12萬徵才

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送！揭錄影前超糗真相：不知要接什麼

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

政治熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

登記6000元！22起日每日兩組

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

4種方式領6000元！　財政部明將公布登記時間、網址

普發6000元登記時間今公布　5發錢管道曝光

「毀台」洩美國真心話　張忠謀去年1句話有玄機

母子街頭被罰下跪舉手　北市出手了

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

想衝ATM直接領6000？　要認1貼紙+準備3東西

盧秀燕曝張育成小秘密！見他手掌超心疼

更多熱門

相關新聞

奪回執政權　國民黨須思考六問題

奪回執政權　國民黨須思考六問題

中廣與蓋洛普民調15日公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果，調查顯示「賴鄭配」獲得支持度最高，達到36.45％，次高為「郭柯配」，支持度23.59％，「侯朱配」則落居第3位，支持度只有18.23％，未決定的人佔15.58％，稱不會去投票的有4.76％，不知道或拒答者有1.39％。

張忠謀世紀對談「台積電三巨頭全到」　賴清德：沒有民主就沒有台積電

張忠謀世紀對談「台積電三巨頭全到」　賴清德：沒有民主就沒有台積電

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

民進黨提名小組：無黨合作適用「排黑條款」

民進黨提名小組：無黨合作適用「排黑條款」

網瘋傳假消息　綠營組「認知作戰防範專案小組」

網瘋傳假消息　綠營組「認知作戰防範專案小組」

關鍵字：

時代力量王浩宇林靜儀造謠賴清德余佳蒨認知作戰

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

登記6000元！22起日每日兩組

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面