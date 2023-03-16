民進黨組專案小組替賴清德闢謠　時力：請同標準處理林靜儀、王浩宇

▲林靜儀、王浩宇。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導



針對民進黨宣佈成立「認知作戰防範專案小組」，藉此澄清網路流傳賴清德身家背景的假訊息以及2024選戰等，時代力量發言人余佳蒨今（16日）點名民進黨立委林靜儀與前桃園市議員王浩宇曾數次造謠，呼籲民進黨以同樣標準，處理民進黨公職及知名黨員的公然造謠問題，真正還給人民乾淨的網路討論空間。

賴清德昨登記角逐民進黨2024總統初選，由於近期網傳各種關於賴的假消息，例如稱賴的兒子拿美國永久居留證、擔任台電基層公務人員的太太領3倍薪水等，民進黨為回應這類層出不窮的惡意謠言攻擊，組成認知作戰防範專案小組，盼以圖卡、短影音及新聞稿等方式澄清。

對此，余佳蒨16日雖表示樂觀其成，但她指出，王浩宇在擔任議員期間已多次於網路造謠帶風向，近期為護航新竹市棒球場掩埋廢棄物不惜造謠「挖到廢棄物很正常」慘遭打臉；而林靜儀先前也有數度造謠反而翻車的紀錄，例如去年9合1選舉開票當天，屏東傳出開票瑕疵的影片，林靜儀為了護航，指控該影片「造假」、「惡意後製」，結果屏東選委會坦承開票有疏失，林靜儀遭網友打臉。



余佳蒨強調，錯假訊息對台灣民主社會的傷害甚鉅，時代力量呼籲朝野各黨都該嚴正面對，同時自我約束黨公職人員，而非「自己造謠可以，別人造謠不行」，才能真正停止烏煙瘴氣的假消息歪風，落實防範認知作戰。