民進黨提名小組：立委選舉與無黨合作　適用「排黑條款」規定

▲潘孟安（左）擔任民進黨提名策略小組召集人。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰明年立委選舉，民進黨2024大選提名策略小組15日下午首度開會，據轉述，會中除確定14位小組成員的分工區域，也針對部分選區初步交換意見，特別是針對上屆得票率不超過42.5％的艱困選區，若欲與他黨或友黨對象合作，也必須比照民進黨內規「排黑條款」的規定；至於上屆未提名人選的北市第五選區、桃園市第六選區、屏東縣第二選區等區域，須待下周初選登記結束後，情勢才會更明朗。

與會者轉述，趕在下周區域立委初選登記前，提名策略小組今天首度開會，就總統及立委大選概況進行廣泛討論，並達成決議，針對區域立委提名分工協調區域，南高屏地區為陳其邁、許立明、王定宇、潘孟安；雲嘉嘉地區為陳茂松、蔡易餘、劉維鈞；中彰投苗地區為林佳龍、羅致政、林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區為鄭文燦、柯建銘、潘孟安；北北基宜地區為林佳龍、段宜康、羅致政、吳秉叡；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明。

此外，與會者指出，會中也討論上屆得票率不超過42.5％的艱困選區，若欲與他黨或友黨對象合作，也必須比照民進黨內規「排黑條款」的規定，至於上屆未提名人選的台北市第五選區（現任立委為無黨籍立委林昶佐）、桃園市第六選區（現任立委為無黨籍立委趙正宇）、屏東縣第二選區（現任立委為無黨籍立委蘇震清）是否適用，須待下周初選登記結束後，才會再做討論。

民進黨中執會上月修訂內規「公職候選人提名條例」擴大排黑，明定曾犯《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》之罪，或曾犯《性侵害犯罪防治法》所稱的性侵害犯罪、《兒童及少年性交易防制條例》有關之罪，經起訴者即不可提名為候選人；此外，曾受宣告強制工作保安處分之裁判，或流氓感訓處分之裁定確定者，也不得成為民進黨提名的候選人。