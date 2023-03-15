兩岸開戰美將毀台積電是錯誤訊息！　白宮前顧問：是中共宣傳假訊息

▲美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，前川普政府的白宮國安顧問布萊恩（Robert O’Brien）表示，萬一中國入侵台灣，美國將會摧毀台灣高精密的半導體設施。不過，相關報導都非正確，歐布萊恩15日接受媒體訪問時指出，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

根據部分與特定媒體報導指稱，歐布萊恩在紐約智庫蘇凡中心主辦的全球安全論壇上表示，如果中國大陸控制這些工廠，中國將成為像「矽晶片的新OPEC（石油輸出國家組織）」，得以控制全世界經濟，而美國及其盟友絕不會讓這些工廠落入中國之手。

跟歐布萊恩在論壇對話的新媒體公司《Semafor》創始總編輯克萊門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩講得這麼直白，令他感到震驚，他也許知道，如果美國和盟友阻止不了中國佔領台灣，可能有某種「終結台積電」的行動計畫。

對此，歐布萊恩15日接受媒體訪問時駁斥，強調會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。他說，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。