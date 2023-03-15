美前國安顧問稱寧願毀台積電　他認為不致於發生：中共不敢輕舉妄動

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《商業內幕》報導，川普政府任內最後一任白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國真的攻打台灣，美國寧願先摧毀台積電，以免落入中共手中。對此，民進黨立委許智傑15日回應，尊重學者說法，這也凸顯台積電的重要性，而民主國家聯防台灣已經成形，中共不能也不敢隨便輕舉妄動。

《商業內幕》報導，歐布萊恩13日在蘇凡中心（Soufan Center）於杜拜主辦的安全論壇上表示，若中共對台發動入侵並控制了台積電，中方對全球的控制力將會更勝於石油輸出國家組織（OPEC），等於是「半導體晶片的OPEC國家」。

歐布萊恩表示，中方一旦控制台積電將能掌控制世界經濟，「美方和盟國絕不會讓這些（半導體）工廠落入中國手中。」

然而，歐布萊恩在美東時間14日接受中央社專訪的時候，推翻了財經內幕報導說法。他表示，會毀滅台灣的只有中共與大陸國家主席習近平，美國致力確保台灣自由與民主，任何指控美國將摧毀或是攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

許智傑表示，學者的說法予以尊重，這也凸顯台積電的重要性，美國絕不能讓半導體龍頭落入中共手中，不過民主國家聯防台灣已經成形，中共不能也不敢隨便輕舉妄動，「未來摧毀台灣半導體設施的狀況，我們不希望發生，我認為也不致於發生。」

