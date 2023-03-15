斗六市公所中庭展覽　展出年輕創作者+國小師生56幅作品

▲斗六市公所主辦「回萌日記─時代交替間的創作火花」，即日起開展至4月28日 。（圖／斗六市公所提供，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所主辦「回萌日記─時代交替間的創作火花」展覽，邀請沈賞音老師作為展出召集人，號召蔡文君、王致捷、林燦輝等年輕創作者以及斗六市鎮南國小學童，於斗六市公所一樓中庭共同展出，展期為即日起至4月28號。

展出召集人沈賞音老師任教於斗六市鎮南國小，教授人文藝術科目與帶領美術相關社團，為了此次展出特別邀請其他同為教師的創作者以「童趣」為主題核心，再加上鎮南國小同學們的作品，總計56幅作品參展。

本展主題「回萌日記」訴說著新世代創作者長大後回溯童時純真樂趣，透過藝術媒材捕捉生活中自然的畫面，讓新世代創作者的時間軸轉向到現齡學童，而正處童年時期學童們的自由揮灑，恰巧讓雙方串起文化藝術的時代連結與傳遞。

斗六市長林聖爵表示，公所一樓大廳的「中庭策展」一直都是市公所培養城市文化的載體，透過「Inside Out」的概念讓不同型態的藝術展出持續翻轉公部門氛圍，成為文化藝術扎根的推手，本次展出亦要感謝鎮南國小熱心支持與配合，協助參展學童相關作品裱框，用實際的方式鼓勵孩子培養藝術的信心，本展更體現市公所與教育系統對城市文化美感紮根與培養的共識與願景，邀請大家能撥空前來欣賞大小創作者們的作品。