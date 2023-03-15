　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市公共自行車2.0　新增13站上線服務

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，15日增加13站上線服務，並於已開放的4站增柱，逐步擴大優質的公共自行車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，15日增加13站上線服務，並於已開放的4站增柱，逐步擴大優質的公共自行車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0自今2月23日上線服務，不到1個月時間已經累計超過5.8萬人次使用，較同規模77站的T-Bike同時期增加約1.8倍的使用人次，交通局15日趁熱增加13站上線服務，並於已開放的4站增柱，逐步擴大優質的公共自行車服務。

交通局長王銘德表示，黃偉哲市長要求盡速設置YouBike 2.0站點，交通局刻正辦理現勘，每週都約有15站的會勘進度，並將於確認土地取得無虞後立即派工施作。

▲台南市公共自行車YouBike 2.0，15日增加13站上線服務，並於已開放的4站增柱，逐步擴大優質的公共自行車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次增加的站點計有永康區2處，為永康車站、小橋公園；新市區2處，為台灣史前博物館(南科考古館)、新市區公所；新化區1處為新化武德殿；新營區1處為新營轉運站；安南區2處，為台灣歷史博物館、台江文化中心；安平區1處為安平遊憩碼頭；南區1處為水萍塭公園(夏林路)；北區1處為開元振興公園；東區2處，為東興公園(東安路251巷)、東興公園(林森路)，並於和順公園、新營美術園區、台南市政府(民治中心)、歸仁區公所(中正北路)等4站增設車柱，以滿足民眾借還車之需求。

交通局長王銘德表示，將與微笑單車(YouBike)團隊密切合作新站選址作業，持續擴大服務區域及增加設站密度，預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，以提供更便利的公共自行車服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／賴清德登記參選！　高呼「Team Taiwan」
快訊／確定通緝金門二膽兵！　父親確認是本人
快訊／不二坊蛋黃酥宣布漲價！　1盒要1千
預言二膽上兵最後下場！　沈富雄曝3關鍵
星巴克全品項買一送一！　今起連抽13天
板橋林家「親家」來頭超大！　長媳不凡家世起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

台南市公共自行車2.0　新增13站上線服務

抗地球暖化！　氣象達人彭啟明會淨耀法師…籲從心靈淨化開始

「觀音愛心家園」烘培坊蛋商停供雞蛋　江承洲求助網友速獲解決

長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　提供外科醫師訓練場域

桃捷3／20起微調機捷全線列車時刻表　配合A22站穩定性測試作業

基隆多元學習從小做起　幼童戶外教學安全交通體驗

「兔飛猛進集好運」集集燈會概念設計佳　獲美國MUSE設計大獎肯定

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

TWICE志效跳《Hype Boy》全場超嗨　多賢《Good Boy》表情滿分XD

張育成將獨自赴美　愛妻心疼：他EQ很高｜20230314 ET午間新聞

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

台南市公共自行車2.0　新增13站上線服務

抗地球暖化！　氣象達人彭啟明會淨耀法師…籲從心靈淨化開始

「觀音愛心家園」烘培坊蛋商停供雞蛋　江承洲求助網友速獲解決

長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　提供外科醫師訓練場域

桃捷3／20起微調機捷全線列車時刻表　配合A22站穩定性測試作業

基隆多元學習從小做起　幼童戶外教學安全交通體驗

「兔飛猛進集好運」集集燈會概念設計佳　獲美國MUSE設計大獎肯定

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

快訊／賴清德登記參選　高呼「Team Taiwan」：給我機會帶領國家

航海王利多出盡？長榮高配息僅漲近半根　萬海續弱

《天線寶寶》推出一款獵奇「迪西長靴」　網友嚇翻：根本童年惡夢

立委追問缺蛋何時可解　陳吉仲：下月民眾不用排隊買雞蛋

戰地軍醫超會掰　苗栗女1天3度匯錢...警聯手金融單位阻詐

快訊／長榮「深圳、廣州、杭州」復航時刻出爐　30日啟航每周3班

衝了！　手搖飲「珍奶買1送1」今天限時搶喝

今確定通緝金門二膽兵！　邱國正：其父親確認是本人

丈夫8年不做愛嗆「我有賞你一頓飯就不錯了」！供品不豐還被罰跪

沾到「假黃金」嚇到愣住 兒淡定求洗手→崩潰大哭

地方熱門新聞

觀音愛心家園蛋商停供雞蛋　網友助解決

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

台東普悠瑪國際鐵人三項賽3/18登場

基隆多元學習從小做起　幼童安全交通體驗

台東縣刑大掃黑行動不間斷　檢肅黑幫涉嫌毒品、組織犯罪等案

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

新竹大爆管　11萬戶突停水12小時

桃捷3/20起　微調機捷全線列車時刻表

出嫁女兒幫父母添壽　飯店業推豬腳麵線

騎士返鄉祭祖困路上　里港警施援手解難題

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍

安坑輕軌開始收費　票價最高25元

更多熱門

相關新聞

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

台南市防災教育館及消防史料館為推廣防火防災知識、教育從小紮根，同時擴大服務族群至外籍人士，辦理雙語導覽志工培訓課程，並拍攝雙語導覽影片。

台南首場大型就業博覽會18日善化登場

台南首場大型就業博覽會18日善化登場

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

員警自戕身亡　台南市婦幼隊震驚不捨

員警自戕身亡　台南市婦幼隊震驚不捨

台灣這縣市「雄性禿」搜尋量第一名

台灣這縣市「雄性禿」搜尋量第一名

關鍵字：

台南公共自行車上線

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

林襄進軍東京時尚圈！

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面