老人家不識字！亡母頭七「她收到一封簡訊」痛哭　大票人看完鼻酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友哽咽表示，老母在世時不識字，平常也只會用老人機接電話和掛掉，結果在母親頭七那天，她竟收到一封來自媽媽的簡訊，瞬間心痛到無法言語，而網友們看完也鼻酸，直呼「這太催淚了，節哀」、「媽媽祂也想妳，節哀保重」。

女網友在「靈異公社」提到，媽媽不識字，連老人機都只會接電話跟掛電話（打開折疊機跟闔上），「在她頭七那天，我收到來自媽媽的空白簡訊，抱著手機心痛到不能自已。」

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她接著淚道，「媽媽我真的好想妳，想念著妳過世前，我幫您修腳指甲的趣事，剪刀老闆說，有辦法把他的指甲刀剪壞就拿回來免費換，不過媽媽的腳指甲真的超級厚，儘管刀刃沒壞，但軸心斷掉1支變2支，母女倆笑到在床上滾來滾去，媽媽還笑說可以拿去跟老闆換了！」

▲母親頭七那天，她突然收到空白簡訊。（圖／翻攝自靈異公社）

最後，原PO也不禁喊話，「媽～我還沒去換剪刀呢！您怎麼就走了，我還想要繼續陪伴您，拿妳愛吃的食物逗妳開心。」

看完女網友這番傾訴，許多人被戳中淚點，紛紛表示「節哀，媽媽會永遠愛妳」、「一早就催淚」、「想媽媽時，只有靠過往的照片回憶當時生活點滴」、「媽媽是想告訴妳，她一直都在身邊守護著妳，要妳別為她難過擔心，也希望妳能盡快的放下，讓她能到神佛的國度去享福」、「媽媽提醒妳不要傷心了，永遠在心中沒有離開」、「媽媽用另外一種形式關心妳！好好照顧自己」。