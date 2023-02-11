桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

▲臉書《靠北違規》昨天有民眾貼文，有市民傳簡訊檢舉違停，卻遭警回傳「無故傳送報案簡訊，可依社維法查處」引發網友爭論。（圖／翻攝自臉書《靠北違規》）

記者沈繼昌／桃園報導

針對有網友在臉書《靠北違規》貼文，民眾以簡訊檢舉大園區車輛違停案件，請求員警到場取締，結果卻被警方回「無故傳送報案簡訊，經勸阻無聽可依社維法查處」，這段貼文引發網友熱議；桃園市警局今（11）日說明，強調是同仁受理民眾簡訊報案誤植內容，警方已致電向報案人致歉，後續將加強教育訓練，避免再犯。

根據臉書《靠北違規》昨天一份貼文對話截圖，有民眾傳訊檢舉桃園市大園區中山南路有車輛違停紅線，請求派員到場取締。員警卻回「你無故傳送報案簡訊，經勸阻不聽，可依違反社回秩序維護法第85條4款，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，請勿再傳送報案簡訊，否則將依法查處」，這段對話截圖引發網友議論紛紛。

▲針對臉書貼文引發網友熱議，桃園市警局勤務指揮中心緊急在臉書解釋說明。（圖／翻攝自臉書《靠北違規》）

面對網友反彈，桃園市警局今天提出說明，「本件係同仁第一時間受理民眾簡訊報案後，選擇回應選項時誤選回覆內容，本局已致電報案人致歉，後續將加強教育訓練，避免再犯」。

桃園市警局呼籲，有關簡訊報案系統是提供聽障人士使用，一般民眾報案，仍請撥打「110」報案專線處理，以免佔用行政資源。