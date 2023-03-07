外商做8年！OL「出現1夢境」就會加薪　她爆鼻酸：阿公在幫我

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友在外商做了8年，期間只要夢到已逝的阿公，沒多久就會有升職加薪的機會，她透露，夢境中阿公全無病痛，且身旁必放有一副棺材，但祂老人家始終不曾開口，只會笑笑地看著她，對於種種巧合，她更感性直呼，「相信是阿公冥冥中在幫我。」

女網友在靈異公社娓娓道來，阿公在她國小三年級時逝世，生前因患有阿茲海默症，只記得媽媽的名字，「祂過世當天，我去參加一個同學的生日會，生日會進行到一半，不知道怎麼的，我就想要馬上回家，覺得好像要發生什麼事，全身不舒服，後來回到家沒多久，爸爸就接到叔叔電話，說是阿公走了，當時我只有9歲，對死亡還似懂非懂吧，只記得爸爸哭到聲嘶力竭。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到22歲左右，她進了一間外商公司工作，一做就是8年，期間因為表現良好，每次升遷加薪都有她的份；神奇的是，那時她經常夢到阿公，「夢裡的祂已經沒有病痛，就像個正常人般，但祂身旁始終有個棺材，有時是坐在棺材內，有時是躺著，有時是在棺材外手扶著，祂從不曾開口，只是笑笑看著我，每次只要阿公出現在我夢裡，過沒多久我就會加薪，次數沒印象，但至少有8-9次。」

原PO也透露，過了30歲，就再也沒夢到過阿公，「想想是不是祂去投胎了？我一直是個麻瓜，但這件事情真的印象好深刻啊！無論是否是巧合，我都相信是阿公冥冥中在幫我。」

對此，網友們紛紛感動回應，「記得幫阿公做誕」、「阿公愛妳，盡祂所能幫助妳」、「如果夢到黑色的棺材，那就要注意了」、「有洋蔥，我起雞皮疙瘩」、「阿公真的好疼妳，去當仙也幫妳升官發財，現在應該是投胎了」。